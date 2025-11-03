Terzo posto con il Taranto al “Guerin Sportivo” di Ascoli

Terni, 3 nov. 2025 – Domenica scorsa, ad Ascoli Piceno, la passione per il calcio in miniatura ha infiammato la Palestra della scuola media “Ceci”, teatro del “Guerin Sportivo” di subbuteo tradizionale a squadre.

L’evento, curato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo in collaborazione con Opes Italia e il Subbuteo Club Ascoli, ha richiamato formazioni provenienti da tutta Italia, confermando la vitalità del movimento.

Buon esordio in maglia rossoblù per il giocatore ternano Marco Perotti, protagonista di un brillante 2-0 contro Marcello Scarduelli del club Pescara. Un successo determinante, che ha consentito al club pugliese di chiudere al secondo posto nel girone e di accedere alla Semifinale Gold.

Qui, però, il Taranto ha dovuto arrendersi per 3-1 ai padroni di casa del Subbuteo Club Ascoli, poi vincitori del tabellone Master, mentre il titolo “Cadetti” è andato al Subbuteo Ascoli B. Nonostante la battuta d’arresto, il Taranto ha chiuso con un prestigioso terzo posto assoluto, confermando solidità e spirito di squadra.

«Ottimo terzo posto nel Master — ha commentato Perotti — abbiamo disputato un buon torneo e sono molto soddisfatto del gruppo. Ora ci attendono due settimane di lavoro intenso per prepararci alla Serie B: l’obiettivo resta la salvezza».

Prossimo appuntamento, dunque, a Reggio Emilia, il 15 e 16 novembre, per il campionato di Serie B di subbuteo tradizionale a squadre, dove i rossoblù cercheranno di confermare i progressi mostrati ad Ascoli.

