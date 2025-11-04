Terni, 4 nov. 2025 – Il Presidente dell’Avis Comunale di Terni, Sergio Commissari, invita la cittadinanza alla cerimonia della premiazione dei donatori che hanno raggiunto importanti traguardi di generosità.

La cerimonia, con il patrocinio del Comune di Terni, si svolgerà il giorno l’8 novembre 2025 alle ore 16,00 presso il Caffè Letterario BCT in Piazza della Repubblica. In questa giornata- dichiara- il Presidente “non celebreremo solo dei numeri o delle medaglie, ma celebreremo un atto di amore silenzioso e costante che giorno, dopo giorno, salva vite e sostiene la nostra sanità.

Il gesto del donatore è la più alta espressione di civiltà e altruismo, in un’epoca in cui tutto ha un prezzo e i donatori ci ricordano che le cose più preziose, come il sangue, sono donate gratuitamente e anonimo”. Il Presidente lancia un appello ai neo-maggiorenni affinché si avvicinino alla donazione, essenziale per raggiungere l’autosufficienza di sangue e di plasma nel territorio provinciale di Terni.

