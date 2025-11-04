Spello, 4 nov. 2025 – ” di e con . 19 luglio 1992, cinquantasette giorni dopo l’uccisione di Giovanni Falcone, un’autobomba esplode in via D’Amelio, muoiono il giudice Paolo Borsellino e i cinque membri della scorta. A 33 anni dalle stragi mafiose, Davide Enia racconta l’impatto di Cosa Nostra sulla vita delle persone, cittadine e cittadini, tracciando «un Autoritratto intimo e collettivo» di una comunità costretta a convivere con la continua epifania del male.

Intrecciando cunto e parole, corpo e dialetto, usando gli strumenti che il vocabolario teatrale ha costruito nella sua Palermo, ‘Autoritratto’ esplora il rapporto nevrotico con Cosa Nostra e il suo devastante impatto emotivo nella vita di ognuno. Questo nuovo lavoro è una tragedia, un memoriale, un’orazione civile, una interrogazione linguistica, un processo di autoanalisi personale e condiviso e quindi al contempo intimo e collettivo, un confronto con lo Stato. Una serie di domande a Dio in persona.

produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Piccolo Teatro Milano, Accademia Perduta Romagna Teatri, Festival di Spoleto.

di e con Davide Enia

luci Paolo Casati

musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri

suono Francesco Vitalliti

si ringrazia Antonio Marras per gli abiti di scena

