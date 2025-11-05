PERUGIA, 5 nov. 2025 – – Il senso di comunità, la gioia dello stare insieme e anche il portare gioia con le loro attrazioni. Sono questi alcuni dei passaggi dell’omelia della messa ai baracconi celebrata dal vescovo dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, Ivan Maffeis, che ha avuto anche un ricordo speciale per tutti i defunti, alla presenza di tanti giostrai con le loro famiglie.

“Un ricordo speciale a chi ci ha lasciato, a chi oggi non è più con noi. Nella pace crediamo e speriamo di ritrovarci, i nostri defunti li affidiamo a Dio. Grazie ai nostri defunti – ha sottolineato il vescovo – per quello che ci hanno donato. La nostra chiesa è aperta, una chiesa che non conosce chiusure. Chiediamo al Signore che momenti come questo di preghiera rafforzino sentimenti di unità. Mentre voi lavorate – ha detto rivolto agli attrazionisti – per far sì che la città trovi momenti di svago e divertimento, Dio vi aiuti a trovare serenità in salute e in economia. Grazie a tutti”. La santa messa è stata concelebrata da Don Francesco Medori.

Donate anche delle targhe ricordo delle famiglie scomparse nelle famiglie dei giostrai in questo anno, con uno speciale ricordo dei rappresentanti della commissione organizzativa del Luna Park: “Siamo felici di aver imparato da loro che oggi non sono più con noi questo lavoro, noi portiamo avanti una tradizione di famiglia per noi importante e da loro iniziata. Un ricordo particolare per Antonella Vitali, vicecomandante dei Vigili Urbani di Perugia tristemente scomparsa, e tanta commozione”.

Una festa bella e significativa che segnala la vicinanza della città di Perugia ai Baracconi e del luna park, arrivato alla 102′ edizione, al capoluogo umbro. In tanti i presenti presso l’autoscontro Dancelli, in una bella mattinata di sole.

Baracconi che proseguono a Perugia fino al 16 novembre. Tra i prossimi appuntamenti, torna la giornata dedicata alle persone con disabilità al luna park di Perugia. L’appuntamento è per venerdì 7 novembre dalle 9.30 alle 12.30. “Anche quest’anno, come operatori del Luna Park siamo lieti di rinnovare un’iniziativa di grande valore sociale: mettere a disposizione le nostre attrazioni per regalare momenti di gioia e spensieratezza ai ragazzi con disabilità. Per loro abbiamo previsto l’ingresso gratuito alle giostre e la distribuzione di gadget, un piccolo gesto che speriamo porti grande allegria”, dice Ugo Livero, commissione Baracconi. Per le scuole del perugino sono invece stati distribuiti 27mila biglietti a tutte le scuole del circondario e del centro di Perugia; saranno proprio i bimbi i protagonisti dei tre giorni della Festa del bambino (11-13 novembre, dalle 15 alle 20) quando ci saranno anche esibizioni speciali con i dinosauri.

I baracconi quest’anno presentano oltre 130 attrazioni tra giostre tradizionali come la ruota panoramica, il bruco mela, il tagadà, l’autoscontro e la novità di quest’anno, il Joker Jump, giostra adrenalinica che aggiunge un tocco di modernità all’offerta del parco. Accanto alle giostre, numerosi stand gastronomici e bancarelle offrono dolci e specialità di stagione tra cui croccante, castagne, crepes e zucchero filato, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e tradizione. I Baracconi resteranno aperti tutti i giorni fino a tarda sera con apertura anche la domenica mattina dalle ore 10, fino a domenica 16 novembre. L’area è facilmente raggiungibile anche tramite Minimetrò.

(1)