Foligno, 6 nov. 2025 – Si terrà all’Auditorium San Domenico di Foligno sabato 8 novembre, alle 21, un concerto di beneficenza con il giovane pianista Edoardo Riganti Fulginei. Originario di Assisi, l’artista è noto per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti nei più importanti teatri del mondo.

Nonostante la giovane età, Edoardo Riganti Fulginei ha partecipato ad eventi di rilievo all’estero, tra cui l’Expo di Osaka, la Carnegie Hall di New York e recenti concerti con l’Orchestra Filarmonica di Sanremo. Ha vinto concorsi pianistici, tra cui il Russia Piano Music International Competition, dove è stato il primo italiano a conquistare il podio e il premio del pubblico.

L’evento, promosso da Rotary Club Foligno, Pensa Positivo by Tommaso e Associazione Malattie Rare, con il patrocinio del Comune di Foligno, si svolge con l’obiettivo di sostenere la ricerca e le iniziative dedicate alla malattia rara di Lafora.

