

SanGemini (Tr), 6 NOV – Il Comune di San Gemini ha pubblicato un bando contenente misure di sostegno allo sviluppo degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali del centro storico. Le risorse messe a disposizione dall’amministrazione ammontano complessivamente a 40mila euro e saranno destinate a finanziarie la riqualificazione interna ed esterna delle attività economiche, l’apertura di nuove imprese del commercio, di pubblici esercizi e dell’artigianato, attraverso il recupero di locali sfitti, per generare valore e migliore l’attrattività.

“Il centro storico è il cuore di ogni comunità”, afferma il Comune in una nota in cui spiega il senso dell’iniziativa. “Con questa misura – aggiunge – si è voluto aiutare chi fa impresa o chi intende farla nel cuore del nostro borgo”. La domanda di accesso ai fondi è presentabile fino al 31 dicembre di quest’anno. I lavori dovranno interessare opere edili su parti interne ed esterne dei locali, arredi interni ed esterni, comprese tende, tendoni, gazebo, dehors e riqualificazione di vetrine con riferimento a porte, infissi, vetri ed illuminazione.

Il bando è consultabile a questo link file:///C:/Users/utente/Desktop/CARTELLE/UFFICIO%20STAMPA/LANCI%202025/avviso%20pubblico(1).pdf

(1)