Domani, venerdì 7 novembre, ore 17:30, all’Oratorio della Misericordia a cura del dott. Marco Maovaz Direttore Orto Botanico di Perugia; a seguire inaugurazione della mostra che durerà fino al 6 Gennaio 2026

Torgiano, 6 nov. 2025 – Ogni anno, in occasione della rievocazione storica “La Guerra del sale”, viene proposto a Torgiano un argomento di approfondimento da presentare ai visitatori. Per la prima volta, la conferenza sul tema scelto – quest’anno tenuta dal Dott. Marco Maovaz su “la Botanica in Umbria nella prima Età Moderna” – viene affiancata da una mostra all’interno delle stanze espositive di Palazzo Graziani Baglioni. Così, fino al 6 gennaio 2026, i visitatori avranno modo di godere dei risultati di questo studio.

La mostra sviluppa un sintetico percorso storico, dal passato al presente, attraverso esempi – alcuni originali altri in riproduzioni facsimilari – di pittura botanica, prendendo le mosse da una testimonianza tardo-antica, rappresentata dal così detto Dioscoride Napoletano, un prezioso codice risalente al VI secolo fino ad arrivare all’arte dell’illustrazione botanica di pittori contemporanei. Sono presenti in mostra opere di Carla Pucci Fillicaya, Meri Lombardi, Rosemary Lucca, Angela Petrini, Angelo Speziale e Aurora Tazza.

Il fulcro della mostra è tuttavia rappresentato dalla figura di spicco di Pietro Andrea Mattioli e ampiamente illustrato, il quale rivoluzionò completamente la scienza medico-erboristica del XVI secolo. Nato a Siena e formatosi a Padova, venne per un periodo di pratica a Perugia. La sua principale pubblicazione, I Discorsi… nelli sei libri di Pedacio Dioscoride, uscita in prima edizione a Venezia nel 1544 senza immagini, fu nel corso degli anni riveduta e aggiornata e quindi più volte ripubblicata fino alle straordinarie edizioni veneziane illustrate edite dall’editore Valgrisi in latino e in italiano nel 1565 e 1568. L’opera di Mattioli si impose come una delle più significative e continuò, attraverso numerose ristampe, a costituire un punto di riferimento per i medici e i botanici fino a tutto il XVIII secolo.

Oltre alla Fondazione Perugia, tutti i nostri partner e gli sponsor, teniamo particolarmente a ringraziare per i prestiti delle opere: la Biblioteca Comunale Augusta di Perugia (fondo antico), la Biblioteca del Museo delle erbe Aboca Museum di San Sepolcro, l’ITET Aldo Capitini di Perugia e il dott. Francesco Spaccini, nonché il CAMS (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici) dell’Università degli studi di Perugia.

