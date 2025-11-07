Perugia 7 novembre 2025 – “Accogliere il Santo Padre nella nostra Regione, in una delle sue prime visite in Italia, è una gioia immensa e un onore per tutta l’Umbria. La sua presenza nel cuore della terra francescana è un segno di pace, fraternità e speranza che parla al mondo intero”. Con queste parole la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha commentato l’annuncio della visita di Papa Leone XIV, atteso giovedì 20 novembre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, per la conclusione della 81ª Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana.

L’arrivo del Pontefice ad Assisi rappresenta uno dei momenti più attesi dell’anno, carico di significato spirituale e simbolico. Sarà la tappa finale di un’intensa settimana di lavori alla Domus Pacis, dal 17 al 20 novembre, durante la quale i vescovi italiani, guidati dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, rifletteranno sulle linee di indirizzo e sulle decisioni a conclusione del Cammino sinodale delle Chiese in Italia.

“La presenza del Papa – ha aggiunto la presidente Proietti – ci ricorda il valore del dialogo, dell’ascolto e della cura reciproca. Da Assisi, città che incarna i valori universali della pace e della fraternità, si leva un messaggio che abbraccia credenti e non credenti: costruire insieme un futuro fondato sulla dignità umana, sulla giustizia e sulla solidarietà”.

L’Assemblea affronterà temi centrali per la vita della Chiesa e della società: dalla tutela dei minori alla promozione della pace, fino al ruolo educativo della religione e alla responsabilità della testimonianza cristiana nel tempo presente.

Giovedì 20 novembre, alle 9.30, Papa Leone XIV incontrerà i vescovi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli: un momento riservato ma dal profondo valore universale, che suggellerà i lavori con un messaggio di fiducia e di rinnovato impegno nel segno del Vangelo.

“La luce di San Francesco – ha concluso la presidente Proietti – continua a guidare la nostra regione e a ispirare il cammino della Chiesa. L’Umbria accoglie Papa Leone XIV con gratitudine e con il cuore aperto, certa che da Assisi, ancora una volta, partirà un messaggio di pace verso il mondo”.

