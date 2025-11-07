Perugia, 7 nov. 2025 – Qualche settimana fa, presso la Questura di Perugia, si è tenuta la giornata di formazione e confronto “A proposito di amicizia…”, promossa dal Club Soroptimist International d’Italia Valle Umbra con la partecipazione dei Club di Perugia e Terni, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri.

Un incontro intenso e partecipato, che ha unito Istituzioni e società civile attorno a un tema di grande attualità e responsabilità condivisa: la lotta alla violenza di genere e la costruzione di reti di collaborazione e sostegno tra Forze dell’Ordine, associazioni e cittadinanza.

La giornata, moderata da Francesca Cesarini (Presidente del Club Soroptimist Valle Umbra), è stata aperta dai saluti del Questore di Perugia, dottor Dario Sallustio che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le Istituzioni e il mondo associativo nel promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione. A seguire, gli interventi delle rappresentanti dei tre club Soroptimist umbri (Patrizia Moretti, Presidente del Club Soroptimist Perugia insieme a Annarita Manuali e Daniela Piergili del Soroptimist Club di Terni) hanno ripercorso il senso del progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia “Una stanza tutta per sé”, nato nel 2014 e oggi diffuso in oltre 290 presìdi in tutta Italia, in collaborazione con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Direzione Centrale Anticrimine.

Le “Stanze” sono ambienti accoglienti e riservati all’interno di caserme e uffici di polizia, pensati per accogliere con rispetto e protezione le donne vittime di violenza e altre persone vulnerabili, offrendo uno spazio sicuro nel delicato momento della denuncia.

Durante la mattinata, la dottoressa Desiré Anzalone, Commissario Capo della Polizia di Stato, e il dottor Luigi Mazzotta, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri hanno approfondito il tema della violenza di genere da una prospettiva operativa e umana, mettendo in luce l’importanza della formazione e dell’ascolto empatico per gli operatori. La seconda parte dell’incontro ha offerto un momento di riflessione e di memoria, con la proiezione di un video dedicato a Emanuele Petri, il poliziotto Medaglia d’Oro al Valor Civile ucciso nel 2003, e la lettura di brani tratti dal libro “Le ferite di marzo” di Cinzia Corneli, autrice ospite della giornata.

Le voci narranti di Massimo Mariani (Sovrintendente Capo Tecnico della Polizia di Stato) e di Piero Monteleone (Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri) hanno dato corpo e voce al racconto dell’amicizia profonda tra Petri e “Lucio”, testimoniando come i valori di lealtà, dedizione e umanità possano superare i confini del tempo e delle divise. Nel suo intervento, Cinzia Corneli ha condiviso la genesi del suo libro e il messaggio di fiducia e rinascita che lo attraversa, ricordando che “l’amicizia autentica è una forma di resistenza e di coraggio, un filo che tiene insieme le persone anche nei momenti più difficili”. Nel suo discorso di chiusura, Francesca Cesarini ha ringraziato tutti i partecipanti e, in particolar modo, il Questore dottor Dario Sallustio, il Vice Questore dottor Adriano Felici e la dottoressa Maria Celeste Bruni, Vice Questore Aggiunto per la disponibilità e il sostegno alla realizzazione dell’iniziativa, ribadendo come la collaborazione tra istituzioni e realtà associative rappresenti “la via maestra per costruire una società più giusta e consapevole, dove nessuno resti solo di fronte alla violenza”.

L’incontro si è concluso con un sentito spazio di dialogo con il pubblico, confermando l’impegno dei Club Soroptimist umbri e delle Forze dell’Ordine nel diffondere una cultura della prevenzione, del rispetto e della solidarietà – una rete di amicizia e responsabilità che, come il vento evocato nelle parole di chiusura, possa raggiungere ogni luogo, ogni persona, ogni coscienza.

