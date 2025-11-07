Assisi, 7 nov. 2025 – Cresce l’attesa per la San Francesco Marathon 2025, in programma domenica 23 novembre tra Assisi, Bastia Umbra e Spello. L’edizione di quest’anno, che coincide con il Giubileo, si preannuncia come una delle più partecipate e significative di sempre, con 1500 i iscritti già confermati e una previsione finale in costante aumento.

Un evento per tutti

La manifestazione offrirà come sempre diverse distanze, adatte a ogni livello di preparazione:

Maratona (42 km) – Il percorso principale, più veloce e scorrevole grazie al nuovo tracciato ottimizzato.

Mezza Maratona (21 km) – Equilibrata, panoramica e adatta a chi vuole mettersi alla prova in un contesto unico.

10K competitiva e non competitiva – Per chi vuole vivere l’emozione della gara a ritmo più libero.

Vieni con me – Camminata di solidarietà aperta a tutti.

La San Francesco Marathon partirà da Santa Maria degli Angeli, ai piedi della Basilica Papale, e si concluderà nello stesso suggestivo luogo dopo aver attraversato i territori di Bastia Umbra e Spello, tra colline, uliveti e panorami mozzafiato. Un percorso che unisce i luoghi più iconici del territorio francescano, trasformando la corsa in una vera esperienza di sport, bellezza e spiritualità.

Un’edizione speciale nell’Anno del Giubileo

Il 2025 non sarà un anno qualunque: l’evento si inserisce nel contesto del Giubileo, conferendo alla maratona un significato profondo di cammino e rinascita. Correre ad Assisi – la città della pace – in questo anno simbolico significa vivere una gara che va oltre la competizione, trasformandosi in un’esperienza di incontro, riflessione e solidarietà.

Le nuove maglie ufficiali

Grande entusiasmo anche per le tre nuove maglie ufficiali Runnek, dedicate alle diverse distanze:

Blu per la 42K, ispirata al rosone della Basilica di San Francesco.

Viola per la 21K, elegante e simbolica.

Gialla per la 10K, energica e moderna.

Realizzate in tessuto tecnico traspirante, saranno un simbolo di appartenenza per tutti i partecipanti.

“Vieni con me”: la camminata di solidarietà

Sabato 22 novembre, alla vigilia della maratona, si terrà “Vieni con me”, una camminata solidale a passo libero di circa 4 km, da Santa Chiara a San Francesco.

L’iniziativa ha uno scopo benefico: con un contributo minimo di 10 euro, i partecipanti riceveranno una maglietta in cotone e potranno scegliere l’associazione solidale a cui devolvere la propria donazione.

Il 30% della quota coprirà le spese organizzative, mentre il 70% (o più) andrà all’associazione scelta.

Un’occasione per camminare insieme, fare del bene e vivere la città di Assisi in modo autentico.

Marathon Village e parcheggi

Il Marathon Village sarà ospitato presso l’Hotel TH Casa Leonori in via Giosuè Borsi – Santa Maria degli Angeli, dove i partecipanti, a partire da venerdì 21, potranno ritirare pettorali e pacchi gara, visitare gli stand e incontrare sponsor e associazioni.

Sono disponibili numerosi parcheggi gratuiti o a tariffa agevolata nelle vicinanze, tra cui:

Pala Sir (Piazza Ernesto Tarpani)

Via Giuseppe Leonelli

Via Enrico Toti

SABA Santa Maria degli Angeli

Palaeventi – Via Valecchie

«La San Francesco Marathon 2025 – ha detto il direttore gara l’avv. Gian Luca Mazzocchio, si preannuncia come un’edizione straordinaria, tra le più partecipate di sempre. Il numero crescente di iscritti, che continua a superare ogni aspettativa, è la testimonianza più concreta del valore di questo evento, capace di unire sport, spiritualità bellezza in un contesto unico come quello di Assisi.

Quest’anno vivremo una manifestazione ancora più significativa, inserita nel contesto del Giubileo 2025, che aggiunge un profondo senso di condivisione e di cammino interiore al gesto sportivo. Correre o camminare sui luoghi di San Francesco diventa un’esperienza che va oltre la competizione: è un modo per ritrovare sé stessi e sentirsi parte di una comunità.»

