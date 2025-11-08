Terni, 8 nov. 2025 – Nella vita bisogna sempre dare il massimo in ogni cosa che si fa , lo stesso vale per il gioco Sport del calcio in miniatura. L’ Atleta Ternano Marco Perotti continua a raggiungere risultati importanti con indosso la maglia del Taranto Subbuteo .

Dopo aver raggiunto la Terza posizione a squadre domenica scorsa al Guerin Sportivo di Ascoli Piceno con il club pugliese rossoblù . Perotti conferma ancora il suo ottimo stato di forma nella Capitale al Torneo di Subbuteo Classico Fisct Lazio a Roma .

Sabato 8 novembre si e’ disputato nella Capitale presso la location di Via di Grotte di Celoni la competizione agonistica Sportiva di calcio in miniatura tradizionale .

Ecco i risultati del giocatore Ternano :

Marco Perotti – Lorenzo Lazzaretti 2-1

Marco Perotti – Giuseppe Cascioli 1-0

Marco Perotti – Giuseppe Tassone 6-0

Marco Perotti – Giuliano Esposito 3-1

Questi risultati porteranno Perotti insieme alle sue inseparabili miniature rossoverdi della Ternana “LE FERE” in Semifinale Gold ,dove incontrerà il romano Mauro Simonazzi , qui il match finirà 2 a 0 per Marco.

Da segnalare la presenza di 20 atleti da Roma , Frosinone , Sora ,

Terni e da altre zone del Lazio .

L’evento e’ stato organizzato dalla Federazione italiana Sportiva calcio tavolo regione Lazio , dal Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni e dal Subbuteo Club Alba Roma .

In finale Gold Perotti verrà fermato da Patrizio Lazzaretti .

Il commento di Marco :” Non mi aspettavo un inizio di stagione così positivo , sto giocando molto bene , ho confermato gli obiettivi che mi ero prefissato alla vigilia di questo Torneo , confermare lo stato di forma e migliorare il ranking Fisct Lazio di Subbuteo Tradizionale ”

Prossimo appuntamento per Perotti la Serie B di Subbuteo Tradizionale a squadre con il Taranto a Reggio Emilia a Subbuteoland nel prossimo Weekend del 15 e del 16 novembre .

