Gualdo Tadino, 9 novembre 2025 – Gualdo Tadino celebra il Medioevo tra cultura, gusto e sinergia territoriale: grande successo per il convegno “Medioevo nel piatto e nel boccale: alimenti e bevande nel 1400”

Un pomeriggio di approfondimento, storia e sapori autentici ha animato il Birrificio Flea di Gualdo Tadino sabato 8 novembre 2025, in occasione del convegno “Medioevo nel piatto e nel boccale: alimenti e bevande nel 1400”, organizzato dall’Ente Giochi de le Porte APS con il patrocinio del Festival del Medioevo, del Comune di Gualdo Tadino e in collaborazione con Birra Flea, main sponsor dell’evento.

L’iniziativa ha proposto un viaggio nel gusto e nella cultura alimentare del Quattrocento, attraverso gli interventi di studiosi e relatori di prestigio come il prof. Alberto Sorbini, il prof. Duccio Balestracci, Federico Fioravanti ideatore del Festival del Medioevo e Federico Sciurpa, vicedirettore del Corriere dell’Umbria. La moderazione è stata affidata a Cinzia Tini, direttrice di TRG Gubbio.

A seguire, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza sensoriale unica con la visita al birrificio e un aperitivo medievale ispirato ai sapori e alle atmosfere dell’epoca.

L’evento si è rivelato un successo di pubblico e partecipazione, confermando la volontà dell’Ente Giochi de le Porte di ampliare il proprio impegno culturale oltre la celebre manifestazione settembrina.

Tra i presenti, le cariche del Comune di Gualdo Tadino con in testa il Sindaco Massimiliano Presciutti, gli assessori Gabriele Bazzucchi e Jada Comodi, il direttore del Corriere dell’Umbria Sergio Casagrande, oltre ai rappresentanti delle scuole e degli enti del territorio, oltre ai priori delle quattro porte

“Le iniziative culturali come questa – ha dichiarato Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte – non sono affatto secondarie rispetto ai momenti più spettacolari dei Giochi, ma ne rappresentano l’anima più profonda. Attraverso i convegni, le rievocazioni e la collaborazione con realtà di eccellenza del territorio, vogliamo valorizzare il Medioevo come patrimonio identitario e occasione di crescita per tutta la città di Gualdo Tadino.”

La collaborazione con Birra Flea ha permesso di creare un perfetto connubio tra storia, cultura e impresa locale, dimostrando come il territorio sappia farsi protagonista di progetti di ampio respiro.

Il sindaco di Gualdo Tadino e i rappresentanti delle istituzioni presenti hanno sottolineato come eventi di questo tipo contribuiscano a rafforzare il posizionamento culturale e turistico della città nel panorama umbro e nazionale.

L’Ente Giochi de le Porte ha inoltre annunciato che il convegno rappresenta il primo passo di un nuovo format culturale, che nel corso del 2026 proporrà una serie di appuntamenti tematici con relatori di fama nazionale, dedicati ai molteplici aspetti della società medievale – dal costume alla musica, dalla scienza alla spiritualità – sempre con l’obiettivo di unire divulgazione storica e valorizzazione territoriale.

