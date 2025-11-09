Terni, 9 nov. 2025 – Grande risultato per la giovane spadista ternana Sofia Quirini, che ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre della tappa del Circuito Europeo Cadetti di Budapest.

La formazione “Italia 3”, composta da Sofia Quirini, Benedetta Bianchi, Clara De Donno e Anita Negroni, ha saputo distinguersi in una competizione di altissimo livello, che ha visto ai nastri di partenza ben 128 squadre, a testimonianza dell’elevato numero di partecipanti e del prestigio dell’evento.

Le azzurre hanno esordito superando con decisione la “Ucraina 4” per 45-30, accedendo così al tabellone delle 32. Nel turno successivo hanno affrontato la “Usa 5”, imponendosi con un netto 45-26, grazie anche alle ottime prestazioni della ternana Quirini, protagonista di assalti precisi e determinanti.

Più sofferta la vittoria ai quarti di finale contro la “Usa 1”, dove “Italia 3” si è imposta per una sola stoccata di vantaggio, conquistando così l’accesso alla semifinale.

Nella sfida contro la “Polonia 1”, le italiane hanno ritrovato brillantezza e determinazione, vincendo 45-36. Ancora una volta decisivo il contributo di Sofia Quirini, autrice di assalti impeccabili che hanno trascinato la squadra fino alla finale.

L’ultimo atto ha visto “Italia 3” affrontare la fortissima “Usa 2” in un match intenso e combattuto, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Nonostante l’impegno e lo spirito di squadra, le azzurre hanno dovuto cedere di misura alle statunitensi, conquistando comunque una splendida medaglia d’argento — risultato che le consacra come migliore formazione italiana della competizione.

Grande la soddisfazione al Circolo della Scherma Terni, dove i maestri Michela Cascioli e Daniele Anile hanno espresso orgoglio per la loro atleta: “Siamo molto soddisfatti del percorso di Sofia – commentano – sta crescendo con costanza e determinazione, e continua a distinguersi anche in ambito internazionale.”

Un altro importante traguardo per Sofia Quirini, che continua a portare in alto i colori di Terni e della scherma italiana.

