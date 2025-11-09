Il pilota maltese, al debutto su asfalto, migliora di sei secondi il proprio tempo sul giro, confermando talento e crescita costante in vista dell’esordio ufficiale nella velocità

Terni, 9 nov. 2025 – Una tre giorni di test estremamente positiva per il Team Pileri Terni, impegnato con Matthias Sultana di 11 anni in una sessione di lavoro intensa e ricca di soddisfazioni.

Il giovane pilota maltese, al suo debutto assoluto in pista su asfalto, ha dimostrato un’evoluzione costante: in soli tre giorni è riuscito a migliorare di sei secondi il proprio giro più veloce, su un tracciato che non aveva mai visto prima.

Un risultato che conferma il talento e la determinazione di Sultana, pronto ora ad affrontare la prossima sfida: la gara del 6 e 7 dicembre a Cartagena, in Spagna, che segnerà il suo esordio ufficiale nel mondo della velocità, dopo una carriera coronata da successi nel motocross.

“È stata una tre giorni di grande soddisfazione, – sottolinea il team manager Francesco Pileri – Matthias ha lavorato con serietà, ascoltando e applicando ogni consiglio. Migliorare di sei secondi in così poco tempo, su una pista nuova e in una disciplina per lui inedita, è un segnale importante. Ora ci concentriamo su Cartagena, dove vivrà la sua prima gara nella velocità. Siamo fiduciosi: il potenziale è davvero alto”.

Il Team Pileri Terni continua così il proprio percorso di crescita, puntando su giovani talenti capaci di unire passione, impegno e voglia di emergere.

