Terni, 9 nov. 2025 Nella serata di sabato 8 novembre, personale della Polizia di Stato, con il concorso della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia Locale, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Abenante e finalizzato alla prevenzione di reati e alla sicurezza della cosiddetta movida cittadina.

L’attività, coordinata dal Vice Questore Francesco Falciola, ha interessato le principali vie e piazze del centro cittadino — tra cui via Lanzi, via Fratini, via I Maggio e Piazza dell’Olmo — con particolare attenzione alle aree di maggiore afflusso serale e ai locali notturni.

Durante la serata sono state identificate 66 persone, di cui 52 italiane e 14 straniere.

Nel corso dei controlli è stata inoltre denunciata una persona, un uomo del 1977, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,16 g/l, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi e destinatario in passato di un provvedimento di DASPO.

Sono state complessivamente accertate 50 violazioni amministrative al Codice della Strada, tra cui:

22 per sosta vietata ai sensi dell’art. 7 C.d.S.;

3 per violazione dell’art. 157 C.d.S. (sosta in senso contrario di marcia);

15 per violazione dell’art. 158 C.d.S. (sosta su marciapiede o attraversamento pedonale);

10 per violazione dell’art. 40 C.d.S. (sosta presso isole di traffico).

L’azione sinergica delle Forze dell’Ordine ha consentito di prevenire situazioni di criticità e di monitorare efficacemente i comportamenti a rischio legati alla guida in stato di ebbrezza e alla sosta selvaggia, fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana.

Durante la serata non si sono registrate criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

