Perugia, 10 nov. 2025 – Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato in tutta la provincia, disposti dal Questore della provincia di Perugia con la finalità di innalzare la percezione di sicurezza e, al contempo, prevenire e contrastare il fenomeno.

L’attività di prevenzione svolta ieri nel territorio di Città di Castello, ha visto impiegate le volanti del Commissariato di P.S., coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le zone industriali, le principali vie d’accesso alle città, le piazze e le zone residenziali anche più isolate e periferiche.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati – delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e lo spaccio di stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare individui sospetti, giunti nel tifernate per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato diversi posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti di polizia.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città hanno identificato oltre 70 persone e monitorato oltre 40 veicoli.

Il monitoraggio, infine, ha interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a verificare l’eventuale presenza di pregiudicati e ad effettuare gli accertamenti di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S.

(3)