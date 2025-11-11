A Foligno, venerdì 14 novembre ore 10.30 all’Auditorium San Domenico, la XXXII Conferenza Etica ed Economia propone una riflessione sulla tensione tra razionalità e potere

Foligno, 11 nov. 2025 – Nemetria, associazione da sempre impegnata nel confronto sui grandi temi di attualità, ripropone, venerdì 14 novembre alle 10.30 all’Auditorium San Domenico di Foligno, il tradizionale appuntamento con la conferenza di Etica ed Economia, giunta alla XXXII edizione.

Il tema di quest’anno è ‘Le conseguenze della fine dei grandi disegni di sviluppo dell’umanità: dalla forza della ragione a quella delle armi’, una riflessione che richiama la tensione tra progresso e conflitto, razionalità e potere. L’incontro vuole offrire un quadro completo della realtà e favorire il dialogo tra mondo accademico, imprese, istituzioni e società civile, da sempre obiettivo principale dell’associazione.

Alla conferenza interverranno Angelo Maria Petroni, professore ordinario alla Sapienza Università di Roma e vicepresidente di Nemetria, Giuseppe De Rita, presidente del Censis e presidente di Nemetria, Giulio Tremonti, presidente Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Flavia Piccoli Nardelli, presidente Aici (Associazione delle Istituzioni di Cultura italiane), Andrea Riccardi, presidente Società Dante Alighieri e Fondatore Comunità Sant’Egida.

