Appuntamento sabato 15 novembre, ore 17.00 a Palazzo della Corgna

Castiglione del Lago, 12 nov. 2025 – Il ciclo autunnale di Narrazioni 2025 – Storie, racconti, scritture, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con Parole In Corso APS e la Biblioteca Comunale, prosegue con un appuntamento di grande rilievo dedicato a uno dei più amati autori italiani: Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita (1925–2025).

Sabato 15 novembre alle ore 17.00, nella suggestiva cornice del Palazzo della Corgna, si terrà l’incontro “Cent’anni di Camilleri”, con la partecipazione di Giordano Meacci e Marta Vesco, che presenteranno il volume “Guardie e ladri. Dieci avventure del commissario Montalbano” (Ed. Sellerio).

Guardie e ladri – dieci storie tra ironia, umanità e mistero

Pubblicato da Sellerio, “Guardie e ladri” raccoglie dieci racconti dedicati al commissario Salvo Montalbano, personaggio iconico nato nel 1994 con La forma dell’acqua e divenuto nel tempo uno dei simboli più riconoscibili della narrativa italiana contemporanea.

In queste dieci storie, Camilleri restituisce tutta la forza del suo sguardo: acuto, ironico, profondamente umano. Montalbano indaga non solo sui crimini, ma sulle contraddizioni dell’animo umano, tra nostalgia, giustizia e verità. Il linguaggio, marchio distintivo dell’autore, alterna italiano e dialetto siciliano in un equilibrio unico tra oralità, ritmo e invenzione linguistica.

La raccolta rappresenta un vero testamento narrativo: un saluto affettuoso ai lettori e un ritorno alle origini del “mondo di Vigàta”, con storie che spaziano dal comico al malinconico, dal mistero al sentimento.

Gli ospiti: Giordano Meacci e Marta Vesco

A raccontare Guardie e ladri e il suo autore saranno Giordano Meacci e Marta Vesco, due voci autorevoli del panorama letterario italiano.

Giordano Meacci (Roma, 1971) è scrittore, sceneggiatore e traduttore. Finalista al Premio Strega 2016 con Il cinghiale che uccise Liberty Valance, Meacci è noto per la sua ricerca sulla lingua e sulla memoria narrativa italiana. Ha collaborato con registi come Claudio Caligari e Valerio Mastandrea ed è una delle voci più raffinate della narrativa contemporanea.

Marta Vesco, editor e giornalista, lavora con Sellerio Editore, casa editrice palermitana fondata da Elvira Sellerio che ha pubblicato tutte le opere di Camilleri. Profonda conoscitrice del suo lavoro, Vesco offrirà uno sguardo “dietro le quinte” sul rapporto tra autore ed editore, sulle scelte editoriali che hanno contribuito a rendere Montalbano un fenomeno letterario e culturale internazionale.

Andrea Camilleri: un secolo di storie

Nato a Porto Empedocle nel 1925, Andrea Camilleri è stato scrittore, regista teatrale, sceneggiatore e docente di regia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Dopo una lunga carriera nella televisione e nel teatro, ha conosciuto il successo editoriale a sessant’anni, grazie ai romanzi dedicati al commissario Montalbano.

Con oltre 30 romanzi e una diffusione mondiale tradotta in più di 30 lingue, Camilleri è considerato uno dei massimi narratori italiani del Novecento. Il suo stile, capace di fondere lingua colta e parlata popolare, ironia e malinconia, ha ridefinito il genere del giallo, trasformandolo in un potente strumento di analisi sociale e morale.

Nel 2025, l’Italia e la Sicilia celebrano il suo centenario, ricordando non solo lo scrittore, ma anche l’uomo che ha saputo parlare a generazioni diverse con la forza semplice delle storie.

Informazioni utili

Sabato 15 novembre 2025 – ore 17.00

Palazzo della Corgna, Castiglione del Lago (PG)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

L’incontro fa parte della rassegna Narrazioni 2025, che nel mese di novembre ospita autori, giornalisti e artisti per esplorare i linguaggi del racconto e le nuove forme di narrazione contemporanea.

Un omaggio al narratore che ha insegnato a raccontare il mondo

Con questo appuntamento, Narrazioni 2025 celebra la voce e l’eredità di Andrea Camilleri, ricordandoci che la letteratura è, prima di tutto, un modo per capire sé stessi e gli altri.

Un incontro per chi ama le storie, i libri e quella lingua viva che, come diceva Camilleri, “non finisce mai di inventarsi”.

(2)