Il servizio gratuito del Centro Cardinali, in convenzione con il Comune, rinnova il suo appello: servono autisti volontari per accompagnare chi ha più bisogno

Corciano (Pg), 13 nov. 2025 – Il Centro Cardinali, in convenzione con il Comune di Corciano, rinnova il suo impegno nel sostegno alle persone anziane e con disabilità attraverso il servizio Telefono d’Argento, un’iniziativa sociale gratuita che da anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

Il servizio è rivolto a chi, per difficoltà motorie o assenza di mezzi propri, necessita di accompagnamento per visite mediche, accertamenti clinici o semplicemente per fare la spesa. Le richieste di aiuto, però, sono in continuo aumento (segno dei tempi e dell’età media crescente) e questo comporta la necessità di nuove forze tra i volontari.

Grazie al sostegno del Comune di Corciano, ai contributi dei soci e alla generosa donazione della società Brunello Cucinelli, il Centro Cardinali ha potuto acquistare una nuova vettura attrezzata per il trasporto di persone non deambulanti, ampliando così le possibilità di intervento: nel 2025, sono stati oltre mille i servizi erogati.

«Per mantenere e potenziare il servizio serve l’aiuto di tutti – le parole del presidente del Centro, Wladimiro Boccaccini – Cerchiamo volontari disponibili alla guida dei mezzi del Telefono d’Argento, anche solo un giorno alla settimana, la mattina o il pomeriggio, secondo le proprie possibilità. Fare volontariato nel gruppo significa donare tempo e umanità, ma anche ricevere tanto in cambio: è un modo per sentirsi utili, restare attivi e vivere un’esperienza ricca di socialità e valori autentici».

«Il Telefono d’Argento è un sostegno fondamentale per i nostri anziani e per le persone con difficoltà – commenta Giordana Tomassini, assessore al Welfare, coesione sociale e ambiente del Comune di Corciano – Grazie all’impegno dei volontari del Centro Cardinali, che ringrazio infinitamente, e alla collaborazione con il Comune, questo progetto continua a essere un esempio concreto di solidarietà e di comunità attiva. Invito tutti i cittadini che possono a dare una mano: anche un piccolo gesto può fare una grande differenza».

Chi desidera aderire o ricevere informazioni può contattare il Centro Cardinali: 075 5171313, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

