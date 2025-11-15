Perugia, 15 Nov. 2025 – Nicolo’, dopo aver brillantemente superato le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest, vola nella Repubblica di San Marino per le finali nazionali.

Il prossimo appuntamento per Nicolo’ Muni con il Tour Music Fest sarà quindi il 23 Novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino per le Finali Nazionali della categoria Pianisti Junior!

Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 13 paesi europei, Nicolo’, 14 anni della provincia di Perugia, ha già raggiunto una qualificazione importante che darà la possibilità di performare su un palco ambitissimo e di sperare in un posto in finale europea per rappresentare la sua nazione.

Il musicista Nicolo’ ha convinto la commissione artistica del Tour Music Fest, formata da decine di esperti di musica e professionisti del settore, con il suo talento e la sua determinazione dimostrando una grande capacità artistica e comunicativa unita ad una grande musicalità.

Il nuovo obiettivo di Nicolò è quello di guadagnarsi un posto nella finalissima europea del Tour Music Fest in programma il 30 Novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino al cospetto di Francesco Rapaccioli, Paola Folli e dell’attesissima Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale che negli ultimi 17 anni hanno visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

Le Finali del Tour Music Fest, si terranno dal 22 al 30 Novembre nella meravigliosa cornice della Repubblica di San Marino e vedranno esibirsi sui palchi della repubblica più di 650 artisti provenienti da 13 nazioni europee, con oltre 50 eventi gratuiti tra concerti, music contest, masterclass, live show e DJ set, e con grandi artisti e professionisti come Kara DioGuardi, Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ, Paola Folli, Francesco Rapaccioli, Andrea Rodini e i coach di Berklee College of Music.

Partner istituzionali: Segreteria di Stato per il Turismo e l'Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino

Sito web: festival.tourmusicfest.it

Official Partners: Riunite il vino lambrusco più bevuto al mondo, Berklee College of Music di Boston, Today, Briidge, Inspired Nation

Social: Facebook.com/tourmusicfest – Instagram.com/tourmusicfest

