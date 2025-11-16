Sono stati salvati dall’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco decollato dalla base di Pescara. I primi a raggiungere gli escursionisti nella fitta vegetazione fitta e con ripidi dislivelli sono stati gli uomini del distaccamento di Foligno

Foligno, 16 nov. 2025 – Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, a Pale si è sfiorata la tragedia. Due cacciatori, in escursione con il loro cane, sono rimasti intrappolati in una zona scoscesa sotto la Croce, un tratto di montagna tanto suggestivo quanto insidioso. È stato l’allarme lanciato dai due uomini, impossibilitati a proseguire a causa della pendenza del terreno e della ferita riportata dal loro animale, a mettere in moto la complessa macchina dei soccorsi.

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno hanno raggiunto l’area indicata solo dopo aver superato un percorso difficile, fatto di vegetazione fitta e ripidi dislivelli. Una volta individuati i due escursionisti, è iniziata la fase più delicata: l’attivazione dell’elicottero “Drago”, decollato dalla base di Pescara. Con il verricello calato nel vuoto, i soccorritori hanno issato a bordo i due uomini, visibilmente provati ma in buone condizioni, portandoli in un’area sicura dove li attendeva il personale sanitario del 118 per gli accertamenti di rito.

Non meno complesso il recupero del cane, ferito a un arto: i Vigili del fuoco lo hanno messo in sicurezza e riconsegnato ai proprietari, che ora provvederanno alle cure veterinarie necessarie.

L’intervento, rapido e impeccabile, ha mostrato ancora una volta l’efficacia della sinergia tra squadre di terra, elicotteristi e sanitari. Una collaborazione che, oggi, ha evitato il peggio e trasformato una situazione ad alto rischio in una storia a lieto fine.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della prudenza in montagna: anche gli escursionisti più esperti possono trovarsi in difficoltà quando il terreno diventa imprevedibile. A Pale, questa mattina, a fare la differenza è stata la tempestività dei soccorsi — e la professionalità di chi, ogni giorno, affronta l’imprevisto per salvare vite.

