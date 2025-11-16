L’albanese viaggiava con cocaina e 8.500 euro in auto. Era colpito dal provvedimento di fermo in quanto indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, per analogo episodio nei confronti della Polizia Stradale di Fano

Città di Castello, 16 nov. 2025 – Nel corso della scorsa notte, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, Stazione di Ponte San Giovanni e Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, con precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali, inottemperanza ai divieto di rientro nel territorio nazionale e guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Il risultato operativo è maturato in arco notturno, allorquando, poco dopo la mezzanotte, il soggetto è stato visto transitare a bordo di autovettura dai Carabinieri del luogo, lungo la SS “3 bis”, all’altezza dello svincolo di Città di Castello, circostanza in cui non ha ottemperato all’alt imposto dagli operanti e si è dato alla fuga, in direzione Perugia.

Intercettato nel capoluogo dagli altri equipaggi locali sopraggiunti in supporto, l’interessato ha da subito attuato manovre elusive e pericolose anche per l’incolumità altrui, urtando in successione due veicoli dell’Arma, proseguendo nella fuga fin tanto che non è fuoriuscito dalla sede stradale.

Nell’occasione è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri, nel mentre tentava di allontanarsi, a cui inizialmente ha opposto viva resistenza, per poi essere neutralizzato.

Nella fase delle conseguenti verifiche, dopo aver eseguito la perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato sorpreso in possesso di 21 g di cocaina occultati sulla persona, sequestrati insieme alla somma contante di 8.500 euro nella sua disponibilità, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività delittuosa, e all’autovettura dallo stesso utilizzata.

All’esito delle attività e degli accertamenti sanitari, i militari hanno riportato lievi lesioni, come anche il 32enne, che, sottoposto ad esami tossicologici, è risultato essersi posto alla guida del mezzo sotto l’effetto di droga.

Quanto a possibili precedenti sulla persona, gli approfondimenti condotti dai Carabinieri hanno consentito di appurare che l’individuo era colpito dal provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, per analoga e grave condotta criminosa tenuta nei confronti di personale della Polizia Stradale di Fano (PU), solo il 7 novembre u.s., dandosi alla fuga dopo aver causato sinistri stradali e lesioni, anche molto gravi, in danno di privati cittadini.

Altresì, il medesimo è risultato essere inosservante del divieto di rientro nel territorio nazionale.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia – Capanne.

(6)