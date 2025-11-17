Il 20 novembre tre protagonisti della scena internazionale – Nils Petter Molvaer, Eraldo Bernocchi e Rita Marcotulli – insieme per un incontro musicale inedito

Perugia, 17 nov. 2025 – Auditorium San Francesco al Prato di Perugia scenario di un evento d’eccezione, unico nel suo genere, il debutto assoluto di “Unspoken Systems”, un progetto che riunisce sullo stesso palco tre artisti di rara intensità: Nils Petter Molvær (nella foto), Eraldo Bernocchi e Rita Marcotulli. Un incontro mai avvenuto prima, pensato come un dialogo sonoro in cui linguaggi diversi si intrecciano e si reinventano.

L’appuntamento, in programma per la stagione Sanfra 2025/2026, giovedì 20 novembre alle 21, è un nuovo progetto promosso da Mea Concerti e dal Comune di Perugia, in partnership con Seed.

A dare voce alla narrazione musicale saranno la tromba visionaria del compositore norvegese Molvær – tra i pionieri della fusione tra jazz, elettronica e ambient – la chitarra di Bernocchi, figura di riferimento nelle sperimentazioni contemporanee e collaboratore di grandi nomi della musica e del cinema (tra cui Gabriele Salvatores), e il pianoforte di Rita Marcotulli, una delle musiciste italiane più riconosciute a livello internazionale e prima donna a conquistare il David di Donatello per la colonna sonora di “Basilicata coast to coast”.

Prevendite su Ticketitalia e TicketOne

(2)