Palazzo della Corgna, 21 e 22 novembre

Castiglione del Lago, 17 nobv. 2025 – Le storie si ascoltano, vibrano, emozionano. “NarrAzioni – Storie, Racconti, Scritture” si apre ai linguaggi del futuro con due giornate interamente dedicate al mondo del podcast, la forma narrativa che oggi più di ogni altra rinnova il rapporto tra voce e racconto. (Nella foto, Arianna Giannini Tomà)

A Palazzo della Corgna, nel cuore di Castiglione del Lago, le parole prendono vita anche attraverso il suono: voci che indagano, interpretano e trasformano la realtà in esperienza sensoriale.

VENERDÌ 21 NOVEMBRE – ore 17.30

Arianna Giannini Tomà presenta “Operazione Betulla. Il gioco della ‘ndrangheta in Piemonte”

dialoga con Teresa Ciabatti, scrittrice e giornalista, che presenta il libro “Donna Regina” (Ed. Mondadori).

Arianna Giannini Tomà è giornalista, documentarista e podcaster. Le sue inchieste affrontano temi sociali e di criminalità organizzata, raccontando la contemporaneità con sguardo narrativo e rigore giornalistico. Il suo podcast “Operazione Betulla”, prodotto da Chora Media, ha riscosso grande successo per la capacità di unire reportage, storytelling e analisi del potere.

Teresa Ciabatti è una delle autrici più riconoscibili della narrativa italiana contemporanea. Finalista al Premio Strega con “La più amata” (Mondadori, 2017), ha firmato romanzi di grande intensità come “Matrigna”, “Sembrava bellezza” e l’ultimo, “Donna Regina” (Ed. Mondadori), biografia romanzata di un boss della camorra. Collabora con Il Corriere della Sera e Il Foglio, e nelle sue opere esplora identità, memoria e relazioni familiari.

Un dialogo intimo e potente su scrittura, identità e voce narrante, per scoprire come una storia prende vita anche fuori dalla pagina, trasformandosi in voce e suono. Quando la parola si fa voce, la storia si fa esperienza.

SABATO 22 NOVEMBRE – ore 17.00

Un pomeriggio dedicato al potere della narrazione audio, con quattro ospiti che rappresentano l’eccellenza del podcast narrativo e giornalistico italiano:

Adriana Migliucci – autrice e conduttrice del podcast “Storytesitelling”, una serie che racconta le vite di persone comuni e personaggi straordinari con empatia, ritmo e sensibilità. Dopo una lunga esperienza nel mondo della comunicazione e della formazione teatrale, porta nel podcast la sua passione per la parola come ponte tra esperienze umane.

Bruno Parretti – autore, podcaster e storyteller. Il suo lavoro “Taxi Tacco 12. Effetto Brecotal. Storie dell’altro quando” unisce giornalismo narrativo e ricerca antropologica, esplorando fenomeni sociali, marginalità e vissuti quotidiani con una voce ironica e profondamente umana.

Giada Pari e Maria Vittoria Sparano – giornaliste e autrici del podcast “A chi interessa. Indagine sui rifiuti tossici”, una produzione indipendente che ha ottenuto riconoscimenti per l’approccio rigoroso e civile con cui affronta temi ambientali e d’inchiesta. Le loro voci intrecciano dati, testimonianze e sensibilità narrativa, trasformando l’indagine giornalistica in un’esperienza immersiva e accessibile.

Un incontro per capire come nasce una voce che racconta, come si costruisce un podcast di successo e come l’audio possa trasformare la narrazione tradizionale in un’esperienza emozionante e immersiva.

Due giorni di ascolto, confronto e scoperta, per chi ama le storie e vuole esplorare nuovi modi di viverle.

Sala del Teatro – Palazzo della Corgna, Castiglione del LagoIngresso libero fino a esaurimento posti

Info: 075 951822 – 9658260

