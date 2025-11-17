Perugia, 17 nov. 2025 – Queste sono previsioni meteorologiche e, come tali, vanno lette con la necessaria prudenza: indicazioni utili, ma non garanzie assolute. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.

Lunedì 17 novembre – La circolazione depressionaria che ha accompagnato il weekend si allontana lentamente, lasciando dietro di sé ancora qualche strascico di instabilità nelle prime ore del mattino. Sulle pianure settentrionali e meridionali la giornata si apre sotto cieli molto nuvolosi, con deboli piogge destinate però ad attenuarsi con il passare delle ore, lasciando spazio a un graduale miglioramento. Scenario simile sull’Appennino, dove la mattinata porta piogge e rovesci anche temporaleschi, in esaurimento nel pomeriggio. Venti moderati da sud-ovest.

Martedì 18 novembre – La perturbazione prosegue il suo lento arretramento, ma le nubi restano protagoniste. Sulle pianure del Nord il cielo si mantiene coperto per buona parte della giornata, con tendenza a schiarite solo dalla serata. A sud, qualche pioggia debole al mattino, poi via via in assorbimento. Sull’Appennino insistono molte nubi e residue precipitazioni, che si dissolvono dal pomeriggio. Venti deboli da nord-est.

Mercoledì 19 novembre – La pressione torna a salire, favorendo un diradamento della nuvolosità. Giornata più tranquilla e luminosa, con nubi sparse alternate a schiarite su pianure e rilievi. Cieli parzialmente nuvolosi verso sera. Venti deboli.

Giovedì 20 novembre – Una nuova area di bassa pressione raggiunge la regione riportando instabilità diffusa. La giornata sarà grigia e bagnata un po’ ovunque: piogge deboli al mattino, in intensificazione dal pomeriggio, con possibili rovesci temporaleschi su pianure e Appennino. Venti deboli meridionali, zero termico attorno ai 2000 metri.

Venerdì 21 novembre – Ancora maltempo: la bassa pressione insiste e alimenta acquazzoni e temporali, più intensi nelle ore centrali. Sulle pianure piogge e rovesci, poi un’attenuazione dei fenomeni in serata. Sull’Appennino precipitazioni deboli ma più insistenti nel pomeriggio. Venti deboli orientali in graduale calo.

Sabato 22 novembre – L’atmosfera resta umida, con molte nubi ma poche piogge. Sulle pianure prevalgono cieli molto nuvolosi con qualche apertura pomeridiana. Sull’Appennino nubi in aumento e deboli piogge nel pomeriggio, seguite da schiarite serali. Venti deboli settentrionali.

(7)