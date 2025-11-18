Aperti ieri i lavori della Conferenza Episcopale Italiana con l’introduzione del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che ha richiamato l’attenzione sul cuore del dibattito: il Cammino sinodale

ASSISI, 18 nov. 2025 – – Nel silenzio sospeso della città serafica, là dove la spiritualità sembra farsi respiro, ieri si è aperta la 81ª Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana. Un appuntamento che quest’anno assume un peso particolare, perché culminerà – il 20 novembre – con l’attesa visita di Papa Leone XIV. Sarà la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad accogliere, alle 9.30, l’incontro tra il Pontefice e i vescovi italiani: un momento che si annuncia carico di simboli e significati per la Chiesa del Paese.

I lavori sono iniziati alle 16 con l’introduzione del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che ha richiamato l’attenzione sul cuore del dibattito: il Cammino sinodale. Dopo l’approvazione del “Documento di sintesi” nella terza Assemblea sinodale, i vescovi stanno definendo priorità pastorali e linee operative che orienteranno il futuro della Chiesa italiana.

Tra i momenti più intensi della tre giorni, oggi alle 19.15 è prevista una preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, presieduta da mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Mercoledì 19, alle 19, la Basilica Inferiore di San Francesco ospiterà invece una preghiera per la pace guidata dal cardinale Zuppi, in un contesto internazionale che rende questi gesti ancora più urgenti.

Spazio anche ai temi educativi, con la presentazione – e possibile approvazione – del documento “L’insegnamento della religione cattolica: laboratorio di cultura e dialogo” e delle proposte su “Educare alla pace”.

La conclusione dell’Assemblea sarà affidata a Papa Leone XIV, il cui arrivo ad Assisi rappresenta molto più di una semplice tappa istituzionale: è un segnale chiaro della volontà del Pontefice di legare il proprio pontificato al percorso sinodale e alla riflessione ecclesiale italiana. Un gesto che in Umbria assume un valore amplificato.

Non a caso, il sindaco di Assisi ha accolto la notizia con «gioia ed emozione», sottolineando il desiderio della città di lanciare «un messaggio di dialogo, speranza, pace e cura reciproca». Parole condivise dalla presidente della Regione, Stefania Proietti, che ha definito la visita «un segno di fratellanza che parla all’Italia intera».

Assisi vive oggi un momento storico di forte fermento, proiettata verso il Giubileo francescano 2025-2026. Il rapporto tra i Pontefici e la città di San Francesco è stato particolarmente intenso negli ultimi anni: dalle visite di Benedetto XVI – nel 2007 per l’ottavo centenario della conversione del Poverello e nel 2011 per la Giornata mondiale di preghiera per la pace – fino ai numerosi ritorni di Papa Francesco, che qui ha firmato l’enciclica Fratelli tutti e ha dato voce ai poveri e ai giovani dell’“Economy of Francesco”.

Ora è il turno di Leone XIV, chiamato a inscrivere il proprio nome in questa tradizione. Ancora una volta, Assisi diventa crocevia di spiritualità, dialogo e visioni per il futuro della Chiesa. Una città che, più che ospitare, sembra accogliere. E custodire.

