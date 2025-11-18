Assisi, 18 nov. 2025 – Giovedì 20 novembre Assisi vivrà un’alba carica di attesa. Papa «Leone XIV» tornerà nella città del Poverello per chiudere l’81ª assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, riunita alla Domus Pacis dal 17 novembre. L’incontro ufficiale con i vescovi è fissato alle 9.30, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, lontano dai riflettori della stampa: un momento riservato, pensato per la parola franca e l’ascolto diretto.

Ma la visita potrebbe iniziare molto prima, nel silenzio delle prime luci. Il Papa potrebbe arrivare ad Assisi attorno alle 8 del mattino, per un gesto che da giorni scalda l’attesa della comunità francescana: una preghiera personale davanti alla tomba di san Francesco, nella basilica inferiore. Nessun annuncio ufficiale, nessuna conferma, solo la speranza — espressa apertamente da frati e cappellanie — che il Pontefice si raccolga davanti al sepolcro del Santo che continua a ispirare la Chiesa universale.

L’assemblea dei vescovi si è aperta lunedì pomeriggio con la prolusione del cardinale Matteo Zuppi. Un discorso forte, che ha ringraziato il Papa per la sua presenza e ha tracciato le linee del confronto: il compimento del cammino sinodale, l’urgenza della pace, l’attenzione alle ferite della dignità umana, soprattutto quelle lasciate dagli abusi. Parole che hanno dato un tono pastorale e simbolico ai lavori, destinati a concludersi proprio con la visita del Pontefice.

Per la giornata del 20, oltre all’incontro con i vescovi, non ci sono comunicazioni ufficiali. Tuttavia, secondo indiscrezioni raccolte dalla testata, il programma potrebbe includere una tappa di cortesia a una comunità religiosa femminile, lungo il rientro verso Roma. Le ipotesi parlano delle clarisse di Assisi o delle agostiniane del monastero di Santa Chiara della Croce a Montefalco, con un pranzo condiviso in forma comunitaria: un gesto semplice, francescano, perfettamente in linea con lo stile di Leone XIV.

Il richiamo a papa Francesco, in una cornice come questa, appare inevitabile. Bergoglio ha intrecciato un rapporto intenso con Assisi, quasi confidenziale: basti ricordare le visite del 4 ottobre 2013, del settembre 2016, dell’ottobre 2020, del novembre 2021 e del settembre 2022. In totale, otto tappe in Umbria nel corso del pontificato, cinque delle quali dedicate esclusivamente alla città serafica e ai suoi luoghi spirituali. Una costanza che ha lasciato un’impronta profonda nella memoria di fedeli e comunità francescane.

L’attesa per il 20 novembre, dunque, porta con sé un doppio significato: da una parte il peso istituzionale dell’incontro con i vescovi, chiamati a rendere operative le indicazioni del percorso sinodale; dall’altra la dimensione spirituale di una nuova, possibile sosta francescana del Papa. Se davvero Leone XIV pregherà al sepolcro di Francesco e incontrerà le religiose che vivono la loro vocazione nel cuore dell’Umbria, quel gesto rafforzerà il messaggio già evocato da Zuppi: pace, cura dei fragili, responsabilità verso le ferite invisibili del Paese.

Per i lettori in cerca di riferimenti pratici: i lavori della Cei si svolgono alla Domus Pacis dal 17 al 20 novembre; la sessione si è aperta lunedì alle 16.00 con l’intervento del cardinale Zuppi; l’incontro conclusivo con il Papa è confermato per giovedì 20 alle 9.30 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il resto — i silenzi, i gesti, le tappe non annunciate — appartiene a quella dimensione di attesa che solo Assisi, nelle sue mattine sospese, sa custodire.