La proposta del Disability Pride Network: il 22 novembre, ore 10.00 – Sala del Carmine

Orvieto, 20 nov. 2025 – Il Disability Pride Umbria, Orvieto 25 ottobre 2025, ha ri-acceso i riflettori sulle condizioni di vita delle persone con disabilità. L’ha fatto in maniera ragionata attraverso il convegno e in maniera spettacolare e ludica con il corteo del pomeriggio. Nell’organizzare il Disability Pride, abbiamo sempre avuto in mente che sarebbero stati sia il clamore dell’evento sia la sensibilizzazione organica e costante del periodo che l’ha preceduto, a far riflettere sull’effettivo accesso di ognuno ai diritti umani, sociali e di cittadinanza.

Per questo, in virtù dell’attenzione suscitata, organizziamo l’assemblea cittadina “Verso una città universalmente accessibile” del 22 novembre 2025.

Lì proporremo, in maniera pubblica, le nostre riflessioni, daremo a tutti la possibilità di intervenire e discuteremo di principi, politiche e strategie. Il nostro obbiettivo è redigere un documento per la stesura del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) che metteremo a disposizione dei Comuni dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietano e non solo.

Interventi iniziali:

◊ Emma Scanu: Il Disability Pride Umbria

Comitato Orvietano per la Salute Pubblica

◊ Enrico Petrangeli: La costruzione sociale della disabilità: barriere culturali e simboliche

Rigenerazioni e Intrecci

◊ Daniele Renda: Abbattiamo le barriere: apriamo un varco alla civiltà

Disability Pride Network

◊ Andrea Schiazzano: Il ruolo dell’Associazione Luca Coscioni

Cellula di Orvieto dell’Associazione Luca Coscioni

Al termine degli interventi si aprirà il dibattito pubblico tra tutti i presenti.

Vorremmo un’assemblea partecipata: da tanti cittadini e dalle associazioni della società civile, dai rappresentanti delle istituzioni e della politica.

Daremo vita a un confronto serio.

