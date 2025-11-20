Uno dei due aveva numerosi pregiudizi di polizia per furto, anche l’auto su cui viaggiavano, un veicolo a noleggio, risultava segnalata per l’utilizzo di attività illecite

Spoleto, 20 nov. 2025 – Il personale della Polizia di Stato di Spoleto, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha denunciato due cittadini georgiani – classe 1968 e 1975 – per il reato di ricettazione in concorso.

Nello specifico, mentre gli operatori del Commissariato di P.S. di Spoleto transitavano sulla SS3, in direzione Nord, giunti nei pressi dell’uscita Spoleto hanno notato un’autovettura sospetta il cui conducente, alla loro vista, ha aumentato l’andatura, tentando di darsi alla fuga.

Dopo essere stata raggiunta e bloccata dalla Volante, gli agenti hanno identificato il conducente e il passeggero, risultati essere due cittadini georgiani, i quali sono stati poi sottoposti a controllo.

Dai primi accertamenti è emerso che uno di questi aveva a carico numerosi pregiudizi di polizia per furto, inoltre, anche l’auto su cui viaggiavano, un veicolo a noleggio, risultava segnalata per l’utilizzo di attività illecite.

I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dei due uomini, estesa anche al veicolo, attività che ha dato esito positivo; infatti, all’interno dello stesso, gli operatori hanno notato la presenza di numerosi generi alimentari dei quali i due soggetti non sono stati in grado di giustificare il possesso.

Per questo motivo, accompagnati presso il Commissariato, al termine degli accertamenti di rito, i due uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per concorso nel reato di ricettazione.

