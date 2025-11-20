Allestimento mostra al Museo Diocesano.

Terni, 20 nov. 2025 – In occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, che verrà celebrata il 21 novembre prossimo, il Comando Provinciale di Terni ha avviato un’iniziativa con la dirigenza scolastica del Liceo Artistico “O. Metelli” del capoluogo, i cui studenti delle classi 4^ e 5^ dell’indirizzo “Arti figurative” sono stati chiamati ad eseguire delle opere sul tema iconografico della Celeste Patrona.

Le loro opere saranno esposte presso la “Sala Ocra” del Museo Diocesano, gentilmente concesso dall’Ufficio Beni Culturali della Curia, dal pomeriggio del 19 e fino al 21 novembre pp.vv..

Alle 9.30 del 20 novembre, presso il Museo Diocesano, si terrà la conferenza stampa di presentazione.

