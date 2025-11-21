Giovedì 27 novembre, ore 21, danzan ninfe e pastor

Foligno,21 nov. 2025 – Grandi note anche nel finale di stagione degli Amici della Musica di Foligno. A trecento anni dalla pubblicazione, “Le Quattro Stagioni”, celeberrimo capolavoro di Antonio Vivaldi, porteranno uno dei grandi gioielli della letteratura musicale italiana nel penultimo appuntamento del cartellone 2025. (Nella foto, il direttore musicale Giuliano Carella)

Uno straordinario omaggio a una hit della musica classica che, nel 300esimo anniversario, vedrà sul palco dell’Auditorium San Domenico, giovedì 27 novembre ore 21, un’icona della musica da camera italiana, I Solisti Veneti (nella foto), orchestra di grande prestigio internazionale fondata nel 1959 e sempre diretta, fino al 2018, da Claudio Scimone. Dopo la sua scomparsa la bacchetta è stata affidata al direttore musicale Giuliano Carella.

Acclamata in tutto il mondo, molti premi tra i quali un Grammy Award, l’Orchestra ha raggiunto rapidamente la vetta destando l’incondizionato entusiasmo di pubblico e critica con più di 6.000 concerti in oltre 90 paesi, la partecipazione ai massimi Festival Internazionali e una discografia di oltre 350 titoli.

Tra i più accreditati e raffinati interpreti dell’opera vivaldiana, da oltre 60 anni sono ambasciatori nel mondo del “suono veneto della passione”, spirito che anima un repertorio vastissimo, dal XVI secolo ai nostri giorni, con opere loro dedicate da Pino Donaggio, Alessandro Cadario e Nicola Campogrande. Importanti pure le collaborazioni con i massimi cantanti e solisti della nostra epoca, da Placido Domingo a Josè Carreras, June Anderson, Ruggero Raimondi, Andrea Bocelli, Marilyn Horne, Samuel Ramey, Itzhak Perlman, , Salvatore Accardo, Uto Ughi, Nicola Piovani.

Per loro anche un particolare primato: essere stati dal 1965 i primi in Italia a tenere concerti nelle scuole elementari e medie con appositi programmi e presentazioni mirate.

Il concerto sarà un’occasione davvero unica per il pubblico folignate per ascoltare “Le Quattro stagioni”, opera pubblicata nel 1725 nell’op. 8 Il cimento dell’armonia e dell’inventione, per poi consacrarsi come uno dei lavori assoluti della musica barocca: quattro concerti per violino solista, archi e b.c – violino solista a Foligno Lucio Degani – che descrivono in maniera vivida il ciclo naturale dell’anno, dai temporali estivi ai paesaggi innevati, dalle danze campestri alla rinascita primaverile. Il programma al San Domenico prevede inoltre, in apertura, sempre di Vivaldi, la sinfonia dall’opera Arsilda, Regina di Ponto.

