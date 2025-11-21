Nocera Umbra, 21 nov. 2025 – Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la città di Nocera Umbra si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico di luci, atmosfere suggestive ed eventi dedicati a cittadini e visitatori. Le luminarie che attraversano tutto il centro cittadino, il grande albero di Natale in piazza Umberto I, i presepi diffusi lungo le vie del centro storico e le scenografiche renne di Piazza Caprera, accompagneranno una programmazione ricca e variegata, pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

Il cartellone degli appuntamenti propone iniziative per ogni età: i più piccoli potranno vivere la magia della Casa di Babbo Natale a Palazzo Camilli, mentre gli adulti avranno l’opportunità di partecipare a momenti culturali come “Poetare all’ora del tè”, oltre a godere dei numerosi concerti e spettacoli teatrali ospitati al Teatro Alphatenia.

Tra gli eventi più attesi, il 25 dicembre torna la tradizionale “Christmas Run”, un appuntamento che unisce sport e spirito natalizio, mentre il 26 dicembre sarà protagonista il suggestivo Presepe Vivente delle Cese, una rappresentazione che ogni anno richiama un vasto pubblico e valorizza le tradizioni locali.

Il nuovo anno si aprirà con un evento dal forte valore simbolico: “Un augurio per il mondo”, in programma il 1° gennaio in Piazza San Filippo, un momento di incontro e di condivisione che accompagnerà la comunità nocerina nell’ingresso del 2026, con lo spirito di unità e accoglienza che da sempre caratterizza la città.

“Il nostro ringraziamento va a tutte le associazioni che si impegnano per rendere Nocera Umbra sempre più ricca di iniziative capaci di rallegrate i nostri cittadini e i tanti turisti che animano le case vacanze nel periodo natalizio”, ha dichiarato il Sindaco Virginio Caparvi, sottolineando il valore della collaborazione e della partecipazione attiva delle realtà del territorio.

(0)