Foligno,21 nov. 2025 – Oggi pomeriggio, alle ore 17, al Teatro San Carlo, il Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, Mons. Domenico Sorentino, presenterà il suo libro dal titolo “Il Cuore nascosto del cantico” .
(3)
Foligno,21 nov. 2025 – Oggi pomeriggio, alle ore 17, al Teatro San Carlo, il Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, Mons. Domenico Sorentino, presenterà il suo libro dal titolo “Il Cuore nascosto del cantico” .
(3)
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.