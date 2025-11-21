Marchetti: “Continua la nostra battaglia per dare voce ai cittadini e impedire l’inutile salasso fiscale della sinistra che metterà in ginocchio gli umbri”

Perugia, 21 nov. 2025 – Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti: “Sabato 22 e domenica 23 novembre saremo nelle piazze di molti comuni dell’Umbria per portare avanti la nostra battaglia iniziata già dal mese di aprile contro l’aumento delle tasse varato dalla giunta Proietti. Una stangata da 184 milioni di euro che, dal gennaio 2026, si abbatterà su famiglie, lavoratori e imprese umbre.

Una scelta arrogante, ingiustificata e figlia dell’incapacità amministrativa di una sinistra che preferisce fare cassa sulla pelle dei cittadini pur di accumulare risorse da investire. La Lega, come sta facendo ormai da mesi, tornerà nelle piazze per raccogliere le necessità e le preoccupazioni di chi ogni giorno fa i conti con il caro vita e non può sostenere la vessazione di ulteriori tasse.

Il Governo nazionale, grazie al ministro Giorgetti, lavora per alleggerire il peso fiscale, prevedendo l’abbassamento dell’IRPEF, mentre la giunta Proietti fa l’opposto e conferma di essere ostile a chi lavora e produce. Saremo tra la gente per dare voce a chi non intende subire in silenzio l’arroganza e le menzogne di una sinistra che ha già dato fin troppe dimostrazioni di incapacità amministrativa. Il campo largo ha scelto di punire gli umbri, noi invece continueremo sempre a stare dalla loro parte”.

