Terni, 21 nov. 2025 – Nell’ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo Master in corso a Manama, la scherma ternana festeggia un nuovo, prestigioso trionfo: arriva infatti la seconda medaglia d’oro della manifestazione per Terni grazie alla vittoria della squadra italiana di fioretto femminile Veteran, con la ternana Elena Benucci in grande evidenza.

La formazione azzurra – composta da Elena Benucci, Marta Cammilletti, Paola Quadri, Martina Ganassin e Francesca Zurlo – ha dato prova di compattezza, tecnica e lucidità tattica lungo tutto il percorso verso il titolo iridato.

Le italiane hanno esordito nel tabellone degli 8 contro il Canada, imponendosi con un perentorio 45-22. Sin dalle prime battute è emersa la superiorità della squadra azzurra, in particolare negli assalti centrali dove è entrata in pedana Elena Benucci.

La fiorettista ternana ha disputato uno degli assalti chiave dell’incontro: è salita in pedana in un momento in cui il Canada tentava un timido recupero, portandosi a pochi punti di distanza. Benucci ha però interpretato il match con grande lucidità, alternando azioni di attacco ben preparate a precise parate e risposte, rintuzzando ogni tentativo avversario.

Il suo parziale – nettamente a favore dell’Italia – ha permesso alle azzurre di allungare nel punteggio e spegnere sul nascere le speranze canadesi.

Nel match successivo, contro l’Ungheria, l’Italia ha mantenuto lo stesso ritmo travolgente, vincendo 45-24. Anche in questa fase la squadra ha mostrato una gestione impeccabile degli assalti, controllando ogni ripartenza ungherese e incrementando progressivamente il vantaggio.

La finale contro la formazione AIN non ha cambiato l’inerzia della giornata: le azzurre hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo con il punteggio di 40-23.

Pur trattandosi del momento più delicato della competizione, l’Italia ha mantenuto grande freddezza. Gli assalti delle azzurre si sono distinti per intensità e precisione: hanno imposto il proprio ritmo fin dal primo minuto, neutralizzando i tentativi offensivi avversari e mettendo a segno stoccate decisive che hanno contribuito a scavare il divario finale.

Con questo successo, l’Italia si è dunque laureata campionessa del mondo nella categoria Veteran.

Per Elena Benucci non si tratta di un risultato isolato: la fiorettista ternana vanta infatti numerosi titoli iridati e internazionali.

Titoli mondiali a squadre:

Daytona Beach 2023 Oro ai Mondiali Master .

Oro ai Mondiali Master . Zara (Zadar)Oro ai Mondiali Master di in un’edizione precedente.

Risultati individuali di rilievo:

Il Cairo 2019Argento ai Mondiali Master de , battuta in finale da Rodionova.

Risultati recenti:

maggio 2025bronzoNel , medaglia di ai Campionati Europei Master Individuali.

Con il nuovo titolo mondiale conquistato a Manama, Elena Benucci conferma ancora una volta il proprio ruolo di protagonista assoluta della scherma Master internazionale, portando a Terni un altro straordinario successo sportivo.

