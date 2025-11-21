Alla Sala della Vaccara il 26 novembre, alle ore 17.30

Perugia, 21 nov. 2025 – Il giornalista e scrittore Gianni Scipione Rossi e lo storico Leonardo Varasano presentano il libro: E sceglierai la vita. Guerra e pace lungo le strade di Yitzhak Rabin “ di Adam Smulevich alla Sala della Vaccara a Perugia il 26 novembre alle ore 17.30.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italia Israele Perugia con il patrocinio del Comune di Perugia e della Federazione delle Associazioni Italia Israele.

Il 4 novembre del 1995 un giovane fanatico pose fine alla vita del premier israeliano Yitzhak Rabin, sparandogli tre colpi alle spalle al termine di un’affollata manifestazione per la pace a Tel Aviv. Leggenda dell’esercito, eroe nazionale, Rabin aveva consacrato l’ultima fase della sua esistenza alla scrittura di un nuovo e coraggioso capitolo nelle relazioni tra israeliani e palestinesi.

Il libro di Smulevich intende rispondere alla domanda: A trent’anni dal suo assassinio, cosa resta della sua eredità in un Medio Oriente di nuovo in fiamme e mentre nuove ferite e traumi lacerano i due popoli?

Da Gerusalemme a Ramallah, passando per Gaza: il racconto di alcuni protagonisti di ieri e di oggi. Voci di rimpianto, amore e speranza sullo sfondo di un sanguinoso conflitto.

«Siamo nel bel mezzo della costruzione della pace. Il lavoro è difficile, complesso, impegnativo. Gli errori potrebbero far crollare l’intera struttura e scatenare il disastro su di noi.» Queste parole di Yitzhak Rabin, premio Nobel per la pace, sono profeticamente attuali.

