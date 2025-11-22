Mercoledì 26 novembre ore 21 – Teatro Mengoni

Magione, 22 nov. 2025 – La Stagione 25/26 del Teatro Mengoni di Magione prosegue mercoledì 26 novembre alle 21 con Un’opera da quattro soldi, un omaggio a John Gay e Bertolt Brecht, con la drammaturgia e la regia di Gianfranco Pedullà e con Ciro Masella, Astra Lanz e Niccolò Curradi, accompagnati dai musicisti/attori Vincenzo Infantino, Marlene Fuochi alla fisarmonica, pianoforte e voce, Francesco Giorgi al violino, mandolino e voce e Pedro Judkowski al contrabbasso, bombardino e voce.

Un’opera da quattro soldi è un lavoro di teatro musicale che parte dalla settecentesca Opera del mendicante dell’inglese John Gay, sfiora L’opera da tre soldi di Brecht (1928) per arrivare a raccontare della vita criminale del nostro tempo.

“Questa nostra Opera racconta ironicamente un mondo che aggiusta al suo interno ogni contraddizione e che, comunque, sembra andare allegramente alla deriva. – spiega il regista – Sempre con un misto di pietà e ironia: così che i grandi personaggi di Gay – dai signori Peachum alla figlia Polly, dal Capitano Macheath (che rappresenta la nuova malavita dedita a loschi traffici) a Lockit, corrotto Capo della polizia – ci appaiono in una continua lotta al reciproco massacro. Siamo nel momento della celebrazione della nomina del nuovo Presidente e le bande criminali della Capitale affondano il loro coltello nelle pieghe della corruzione di tutti i protagonisti. La borghesia appare cinicamente inconcludente e il popolo completamente disorganico a se stesso. A un certo punto si troverà, proprio in Macheath, un capro espiatorio da mandare alla forca ma, per fortuna, alla fine scopriamo che è solo una finzione teatrale e che in uno sfrenato ballo finale la notte può ancora una volta affondare.”

Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; è possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.

La vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it

