Foligno, 22 nov. 2025 – Si è svolta stamani la cerimonia, in piazza Don Minzoni, relativa all’82/o anniversario del primo bombardamento aereo su Foligno, avvenuto il 22 novembre 1943, presente il picchetto d’onore del centro di selezione e reclutamento dell’esercito.

Dopo l’intervento del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Galligari, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini ha ricordato che “ci ritroviamo oggi, dopo 82 anni, ancora insieme, perché dobbiamo e soprattutto vogliamo rinnovare la memoria di quel tragico, indimenticabile ed indimenticato 22 novembre 1943. L’anniversario del primo bombardamento subito da Foligno, dagli aerei delle forze armate angloamericane, che giunsero sopra il nostro cielo partendo dalla Sardegna, più precisamente dalla base di Decimomannu.

Oggi rinnoviamo una tradizione tanto lunga quanto dolorosa, ma la storia non va messa in archivio, perché dalla storia si possono sempre trarre nuovi insegnamenti, magari utili per capire meglio il presente e per affrontare con più coraggio il futuro. Torniamo a pensare a quel 22 novembre del 1943, gli orologi segnavano le 12.53 e le prime potenti bombe si schiantarano sul nostro centro storico provocando la morte di circa 140 persone, tra cui decine di bambini. Altrettanti restano tremendamente feriti, moltissimi di loro restano invalidi per sempre ed altri ne portarono i segni per tutto il resto della vita. Fu in inferno di fuoco e distruzioni, Foligno perse la metà di quello che era l’allora patrimonio pubblico, saltarono le linee elettriche, le condutture dell’acqua, strade e infrastrutture subirono danni per lungo tempo irreparabili.

Foligno dovette subire qualcosa come 36 raid di bombardamenti, sino al giugno dell’anno seguente. E siamo qui, oggi, non a caso, perché proprio qui sorgeva il maestoso palazzo nobiliare ‘Rodati’, letteralmente smembrato dalle bombe che lo rasero al suolo. In questa piazza, dove una fontana e il cuore pulsante della movida ci fanno pensare che tutto scorre, e torna a vivere. Se guardiamo il nostro splendido Gonfalone Comunale, vediamo che è decorato con la Medaglia d’Argento al Valore Civile, concessa alla Città dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi nel 1961 e possiamo ancora oggi andare orgogliosi”. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, i consiglieri Nicola Badiali e Pierfrancesco Pinna.

(5)