Attribuzione del Premio FulgineaMente per scrittori Umbri. Domani, 23 novembre, Auditorium San Domenico ore 17.00

Foligno, 22 nov. 2025 – Si festeggerà con l’attribuzione del Premio letterario FulgineaMente, giunto alla nona edizione. L’Associazione è stata fondata infatti il 15 novembre 2015, madrina d’eccezione Veronica De Laurentis, figlia di Silvana Mangano e Dino De Laurentis. Per l’occasione saranno premiate le socie fondatrici che, dopo aver collaborato per 19 anni al progetto Lettura del Distretto Scolastico n.7 di Foligno, si sono impegnate nella costituzione dell’associazione per continuare l’attività che, dopo la chiusura dell’ente scolastico, non avrebbe potuto essere portata avanti. FulgineaMente infatti, come recita lo statuto, ha fatto tesoro dell’esperienza maturata dal Distretto Scolastico n. 7 di Foligno che, a partire dall’anno scolastico 1996-97, ha elaborato un progetto che si pone l’obiettivo della promozione della lettura.

Si tratta di Sabina Antonelli, Donatella Cauli, Lucia Vezzoni, Maddalena Zacchigna.

Saranno poi premiati gli autori più letti nel Progetto Lettura per le scuole 2024-25. Per la scuola per l’infanzia abbiamo ancora Sabina Antonelli, per la scuola Primaria, Paolo Angelucci, per la scuola secondaria di 1° grado, Loredana Frescura, per la scuola secondaria di 2° grado, Viola Ardone.

Il Premio FulgineaMente quest’anno comprende tre sezioni: Poesia, Narrativa e Letteratura per l’infanzia. Numerosa l’adesione degli autori umbri che hanno inviato le loro opere: 47 per la Narrativa,15 per la Poesia, 9 per la Letteratura per l’infanzia, per un totale di 71.

Ogni sezione ha avuto la sua giuria tecnica composta da 10 persone: giornalisti, insegnanti, scrittori, librai, editori e appassionati di lettura che hanno scelto gli autori finalisti.

Per la narrativa abbiamo: Loredana Frescura “Senza voce” Futura libri, Lorella Marini “La materia oscura” Bertoni, Claudia Fofi “Uisciueriar” ExCogita, per la Letteratura dell’Infanzia Alessia Parettini “Loris e il bizzarro mondo di Greenland” Il Puntino Editrice, Sabina Antonelli “Io non apro a nessuno” Era Nuova, Trude Tyjmensen “Il mio papà abita nel garage” Il Formichiere, per la poesia: Antonello Di Curzio “Io chiamo il vento” Ali&no, Rita Imperatori “Del Mondo ogni dolore mi muove”, Simona Possenti “Il tempo degli insetti” Bertoni. Mentre le due giurie tecniche si dedicavano alla lettura e alla valutazione dei libri, l’Associazione organizzava, in varie località dell’Umbria, le presentazioni degli autori per conoscerli e per farli conoscere tra di loro ed ai potenziali lettori.

In questi ultimi mesi, tre giurie popolari, una per ogni sezione, composta da 40 giurati ciascuna, ha letto i libri e scelto quello vincitore.

La premiazione finale avrà luogo il 23 novembre presso l’Auditorium San Domenico di Foligno alle ore 17.00.

Condurranno l’evento della premiazione il giornalista Alessandro Orfei e Ivana Donati, presidente dell’associazione. Saranno presenti i candidati, i componenti delle giurie e i loro presidenti: per la narrativa, Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista e conduttrice per molti anni della trasmissione radiofonica Fahrenheit, per la Letteratura per l’infanzia lo scrittore per ragazzi Giuseppe Bordi, per la Poesia non sarà presente il presidente Furio Durando, archeologo e storico dell’arte, per impegni famigliari. Sarà sostituito per la premiazione dal poeta e docente Silvio Raffo, traduttore dell’opera omnia di Emily Dickinson che alle ore 21.00 si esibirà con la conferenza “L’ amore che non osa. Corrispondenza di amorosi dissensi tra Oscar Wilde e Lord Alfred Douglas”. La scrittrice Loredana Lipperini presenterà il suo ultimo libro “Il segno del comando”, all’Oratorio del Crocefisso, alle ore 11.00: l’incontro sarà condotto da Ilenia Filippetti, ideatrice del gruppo di lettura “I libri portano lontano”.

Si sono occupati della realizzazione dei progetti i membri del direttivo: Paolo Angelucci, Vice Presidente, Franca Buttaro, Donatella Eleuteri, Patrizia Epifani, Cristina Farinelli, Linda Lucidi.

Il Premio FulgineaMente si avvale del contributo della Fondazione Carifol di Foligno e del patrocinio del Comune di Foligno e dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria.

