Terni, 22 nov. 2025 – La Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada si apre con un risultato straordinario per il Circolo Scherma Terni. Sulle pedane della Nuova Fiera di Roma arriva infatti la prima medaglia della manifestazione: a conquistarla è Sofia Quirini, protagonista assoluta nella spada femminile categoria cadette. Con uno strepitoso primo posto, la giovane atleta ottiene anche il pass per i Campionati Italiani 2026, che si svolgeranno proprio nella Capitale.

Classe 2009, Quirini ha iniziato la gara in maniera prudente, chiudendo la fase a gironi al 74º posto. Un piazzamento che non lasciava presagire il capolavoro che sarebbe arrivato nelle eliminazioni dirette. Dagli ottavi di finale in poi, infatti, non c’è stato scampo per nessuna delle sue avversarie. Ha aperto il tabellone dei 128 con un netto 15-5, proseguendo poi con un sofferto ma meritato 14-13. A seguire un convincente 15-12, che ha confermato la sua crescente sicurezza e capacità di gestione degli assalti.

Il 15-11 che vale l’ingresso negli ottavi ha dato il via a una serie di incontri condotti con lucidità e determinazione. Nei quarti, grazie a un combattuto 15-13, Sofia si è guadagnata l’accesso alla semifinale. Qui, contro Ilaria Zambrini, la spadista ternana ha mostrato grande maturità tattica: un assalto equilibrato, ribaltato nella fase finale grazie a un recupero deciso che l’ha portata a vincere 15-11.

La finale contro Francesca Aina è stata un concentrato di emozioni. Punteggio in bilico fino alle ultime battute, poi l’allungo decisivo: 5 stoccate consecutive che hanno fatto la differenza. L’avversaria ha tentato il recupero, ma Sofia ha mantenuto il controllo chiudendo l’incontro sul 15-12 e conquistando meritatamente il gradino più alto del podio.

Grande la soddisfazione anche per lo staff tecnico della spada, composto da Daniele Anile e Michela Cascioli, che hanno seguito e sostenuto l’atleta in questo percorso.

Al termine della gara, Sofia Quirini ha commentato così il suo trionfo:

“Sono contenta, lo aspettavo da tanto. Ci ho lavorato molto e sono davvero felice ed emozionata. Ho capito che potevo vincere quando sono riuscita a controllare le mie azioni e a ‘approfittare’ dell’indecisione della mia avversaria.”

Sofia Quirini si conferma così una delle giovani promesse del Circolo Scherma Terni, destinata a far parlare ancora molto di sé.

