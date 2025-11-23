Gualdo Tadino, 23 nov. 2025 – All’alba, quando la valle è ancora sospesa nel silenzio più profondo, un grido muto ha spezzato la quiete attorno alla stazione di Gaifana. Lì, lungo i binari immersi nel buio, un ragazzo di 24 anni, residente nel comune di Gualdo Tadino, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno.

L’allarme è scattato alle 4.50: gli operatori dell’emergenza sono arrivati di corsa, chiamati a recuperare un corpo ormai senza respiro. Il riconoscimento è avvenuto poco dopo, confermando una tragedia che ha lasciato sgomento l’intero territorio.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, il personale sanitario del 118 e i tecnici di Ferrovie dello Stato, impegnati nel coordinare le prime operazioni e avviare gli accertamenti. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento e cercando di capire perché il giovane si trovasse lungo la linea ferroviaria a quell’ora.

La circolazione dei treni è stata sospesa il tempo necessario ai rilievi e al recupero, per poi riprendere gradualmente nelle ore successive. Una mattina come tante si è così trasformata in un risveglio ferito, segnato da una vita spezzata troppo presto. (Foto di repertorio)

(13)