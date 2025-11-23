Perugia, 23 nov. 2025 – I Carabinieri della Stazione Perugia–Fortebraccio, con l’ausilio dei militari della Squadra di Intervento Operativo (SIO) dell’8° Reggimento “Lazio” di Roma, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne, di origini egiziane, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, introduzione e spendita di monete false nel territorio nazionale e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, fermato per un controllo in Piazza Grimana, è stato sorpreso in possesso di 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,2 g, oltre a 400 euro in contanti, verosimilmente costituente il provento dell’attività delittuosa.

Condotto in caserma per gli adempimenti di rito, al momento della comunicazione della necessità di procedere a perquisizione presso il suo domicilio, il soggetto ha reagito con veemenza, opponendo attiva resistenza e spingendo i militari che tentavano di contenerlo, fin tanto che non è stato bloccato e neutralizzato. Nella circostanza nessuno ha riportato lesioni.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire nella disponibilità del 25enne e sequestrare ulteriori 24 g di cocaina, tre panetti di hashish per un totale di 340 g, 1.500 euro in contanti, un bilancino di precisione e 60 banconote da 50 euro, per un totale di 3.000 euro, risultate essere contraffatte.

Terminate le formalità di rito, in forza di così rilevanti elementi probatori, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia–Capanne, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, informato nel senso, e, all’esito della convalida, è stata disposta dal Giudice del locale Tribunale la misura cautelare degli arresti domiciliari.

(1)