Relazioni tra le autorità locali umbre e palestinesi. Si rinnova il messaggio di pace e cooperazione emerso dal territorio durante la visita in Umbria della delegazione di Sindaci della Cisgiordania

Perugia, 24 novembre 2025 – Anci Umbria e Felcos Umbria confermano l’importante messaggio di pace e cooperazione emerso dal territorio regionale durante la recente missione in Umbria della delegazione di Sindaci palestinesi e di Apla (Associazione di Autorità Locali Palestinesi), oltre che dal Forum degli Enti Locali “Sindaci in Rete: dialogo e cooperazione tra Comuni Italiani e Palestinesi”, che si era tenuto lo scorso settembre presso il teatro Pavone di Perugia.

Con una lettera a firma dei rispettivi presidenti, Federico Gori (sindaco del Comune di Montecchio) e Lorenzo Lucarelli (sindaco del Comune di Narni), Anci Umbria e Felcos Umbria hanno invitato tutti i Comuni umbri alla sigla di Patti di amicizia e gemellaggi con i Comuni Palestinesi, segno concreto dell’impegno delle comunità locali per la cooperazione internazionale quale strumento di sviluppo sostenibile e di pace.

La visita dello scorso settembre della delegazione palestinese ha rappresentato, infatti, un’importante occasione di dialogo istituzionale e di costruzione di relazioni internazionali tra le autorità locali umbre e palestinesi, in uno spirito di solidarietà e cooperazione tra territori.

Insieme ad Apla e ai Comuni palestinesi, Felcos e Anci stanno inoltre programmando per l’inizio del prossimo anno una missione di una delegazione di Sindaci Umbri in Palestina, durante la quale poter discutere, tra le altre cose, di ulteriori iniziative progettuali di cooperazione allo sviluppo che possano dare continuità e rafforzare la collaborazione instaurata e coltivata negli anni con i territori palestinesi.

