Assisi, 24 nov. 2025 – C’è tempo fino al 18 dicembre prossimo per partecipare al “Concorso Presepi di Natale 2025”, promosso dal Comune di Assisi per valorizzare la tradizione presepiale, stimolando la comunità a realizzare presepi nei luoghi più caratteristici e suggestivi della città. L’iniziativa rappresenta anche un invito a tutti i visitatori a scoprire la vocazione di Assisi come città-presepe e a vivere la realtà assisana in un’atmosfera che rinnova sentimenti di pace e fraternità.

Il concorso è rivolto a singoli cittadini, associazioni, enti e istituti scolastici e prevede l’allestimento di presepi all’aperto, in angoli di vie o piazze, in spazi ben visibili ai passanti o in luoghi aperti con accesso immediato su vie e piazze, nel centro storico di Assisi e su tutto il territorio comunale.

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza, redatta sul modulo di domanda disponibile presso l’Ufficio Turismo e marketing territoriale e sul sito internet www.comune.assisi.pg.it, specificando la categoria di partecipazione (Scuole o Privati); l’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a mezzo posta ordinaria, posta elettronica (turismo@comune.assisi.pg.it), posta elettronica certificata (comune.assisi@postacert.umbria.it ) entro le ore 10.00 del 18 dicembre 2025. È ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione con materiali modellati, scolpiti o comunque fabbricati per l’occasione, con esclusione della sola realizzazione grafica, fotografica e della pittura.

I presepi dovranno rimanere esposti al pubblico tutti i giorni dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ininterrottamente dalle ore 9.00 alle 19.00. Accanto ad ognuno dovrà essere mostrato il cartellino con il nome e il cognome/denominazione dell’iscritto al concorso; alla domanda di partecipazione deve essere allegata una fotografia del presepe realizzato e candidato al concorso. Le classi di ogni scuola potranno partecipare al concorso con un solo presepe.

Le opere verranno esaminate da una commissione – costituita da rappresentanti delle Pro Loco del territorio e presieduta da un dirigente o funzionario comunale – che assegnerà a ciascuna un punteggio relativo a qualità, creatività, messaggio, tradizione e originalità. Ai vincitori verrà consegnato un attestato e un contributo economico, a tutti i partecipanti andrà un riconoscimento morale.

