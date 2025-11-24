Alla presidenza è stata eletta Eleonora Betti (Psicologa), affiancata da Alessia Molendi (Piscologa) nel ruolo di Vicepresidente e da Silvia Fratini (project manager)

Foligno, 24 nov. 2025 — L’associazione DEDALO APS di Foligno annuncia la nomina del nuovo Direttivo che guiderà l’organizzazione per il prossimo mandato. Alla presidenza è stata eletta Eleonora Betti (Psicologa), affiancata da Alessia Molendi (Piscologa) nel ruolo di Vicepresidente e da Silvia Fratini (project manager), che ricoprirà la doppia funzione di Segretaria e Tesoriera.

Fondata nel 2016 da un’idea progettuale di Mauro Soli, DEDALO APS il cui nome richiama la figura mitologica di Dedalo – artefice del labirinto, simbolo di ingegno, creatività e capacità di trovare vie d’uscita anche nei percorsi più intricati – nasce dal desiderio di creare a Foligno uno spazio capace di orientare, sostenere e accompagnare le persone nei momenti complessi della vita.

Nel corso degli anni l’associazione è diventata un punto di riferimento per la comunità, grazie a interventi sociali, sanitari e socio-sanitari attenti alla dignità e ai bisogni di ciascuno. Una cura particolare è rivolta ai più giovani, attraverso percorsi educativi extrascolastici che mirano a prevenire la dispersione, sostenere l’orientamento e valorizzare le potenzialità di ogni studente.

DEDALO porta avanti anche un’intensa attività di studio, ricerca e progettazione — spesso sperimentale e innovativa — che nasce dall’ascolto del territorio e dall’impegno a rispondere in modo concreto alle sue sfide. Accanto a questo impegno, l’associazione promuove momenti di formazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, costruendo cultura, consapevolezza e partecipazione. Completano la missione i percorsi di orientamento e di sostegno psicosociale, il supporto alla genitorialità e le azioni di promozione, mediazione e advocacy rivolte alle persone più fragili o esposte al rischio di esclusione. Ogni intervento nasce dalla convinzione che nessuno debba affrontare da solo il proprio labirinto e che una comunità solidale possa sempre offrire nuove possibilità.

Il nuovo Direttivo esprime grande entusiasmo per questa fase di rilancio. “DEDALO nasce come spazio di cura, ascolto e innovazione sociale” — dichiara la Presidente Eleonora Betti — “Il nostro impegno sarà continuare a rispondere ai bisogni emergenti della comunità con progetti radicati nel territorio e orientati alla prevenzione, al sostegno e all’inclusione.”

Sono attualmente al vaglio dei soci nuove attività e progettualità, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’associazione come riferimento per famiglie, giovani, scuole e cittadini in situazioni di fragilità sociale o psicologica.

DEDALO APS conferma così la volontà di proseguire il proprio impegno nella costruzione di reti, servizi e opportunità capaci di promuovere crescita, benessere e inclusione nella comunità folignate.

(2)