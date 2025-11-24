E’ intitolato a Donatella Briosi e Marisa Leo, due Donne del Vino vittime di femminicidio, per la formazione professionale di giovani sommelières

Perugia, 24 novembre 2025 – È intitolato alla sommelier friulana Donatella Briosi e a Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione di un’azienda vitivinicola siciliana, entrambe vittime di femminicidio, rispettivamente nel 2018 e nel 2023, il progetto “Essenze di vite”, che quest’anno coinvolgerà anche l’Umbria.

Nata nel 2024 per volontà dell’associazione Donne del Vino, di cui facevano parte sia Donatella che Marisa, in collaborazione con AIS Associazione Italiana Sommelier l’iniziativa si propone di sostenere giovani donne che vogliano costruirsi un futuro professionale nel mondo del vino.

Per la prima volta, l’Umbria è tra le regioni coinvolte per la selezione delle giovani, future sommelières, che potranno frequentare gratuitamente i tre livelli del corso AIS. Tra i requisiti per essere scelte, l’iscrizione a un istituto alberghiero o turistico, eccellenti risultati scolastici e la passione per il mondo del vino. Un’opportunità formativa, soprattutto per le ragazze che non dispongano delle risorse economiche necessarie, con l’obiettivo di far emergere nuovi talenti femminili in un settore che ha bisogno di una maggiore rappresentanza femminile. Le donne, infatti, rappresentano circa il 30% dei sommelier italiani, e anche se il loro numero è in costante crescita, sono ancora troppo poche a ricoprire ruoli apicali.

“Siamo particolarmente orgogliose e onorate che l’Umbria, insieme alla Calabria, la Basilicata e il Trenino Alto Adige, sia stata scelta per l’edizione 2025 di Essenze di Vite. – ha spiegato la delegata dell’associazione regionale delle Donne del Vino, Cristiana Chiacchierini – Ringraziamo la presidente delle Donne del Vino Daniela Mastroberardino e il presidente AIS Sandro Camilli Ci per averci dato l’opportunità di sostenere il talento di giovani donne umbre appassionate di vino, proseguendo idealmente il percorso di Donatella e Marisa, due donne del vino particolarmente apprezzate nella loro professione, a cui proprio gli uomini a loro più vicini hanno tolto la vita e, con essa, la possibilità di continuare a fare ciò che amavano.”

Coloro che fossero interessate a candidarsi o gli stessi Istituti scolastici possono mettersi in contatto con le Donne del Vino dell’Umbria tramite la mail umbria@ledonnedelvino.com

Le delegate regionali, quindi, i referenti nazionali delle Donne del Vino e di AIS, procederanno alla selezione delle future sommelières, in vista dei corsi 2026.

Le Donne del Vino

Le Donne del Vino sono la più grande associazione mondiale di enologia al femminile. Fondata nel 1988, conta oggi 1.250 socie tra produttrici, enotecarie, sommelier, ristoratrici, giornaliste, architette, avvocate e professioniste del settore. È presente in tutte le regioni italiane attraverso delegazioni attive e coordinate.

Associazione senza scopo di lucro, Le Donne del Vino promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne lungo tutta la filiera vitivinicola. Realizza studi sul gender gap in cantina, incentiva l’adozione del vetro leggero e collabora con università e enti formativi per offrire percorsi di aggiornamento e alta formazione, soprattutto nei settori del marketing e della comunicazione.

Dal 2021 ha avviato il progetto D-Vino, un’iniziativa che porta l’insegnamento del vino negli istituti alberghieri e turistici italiani, con una partecipazione sempre più ampia delle regioni.

Le Donne del Vino valorizzano l’identità locale attraverso progetti culturali come il primo ricettario italiano ispirato al vino e ai vitigni autoctoni, le degustazioni dedicate ai “vitigni reliquia” e ai “vigneti antichi”, e la promozione del turismo del vino. Dal 2019 Le Donne del Vino hanno avviato una storica partnership internazionale con 12 associazioni estere del vino al femminile, dando vita al Forum Mondiale delle Donne del Vino, un appuntamento annuale di confronto sui grandi temi del settore. L’ultimo incontro a Roma nel novembre 2024. Da sempre impegnata nel sociale, l’associazione contrasta la violenza sulle donne con campagne di sensibilizzazione, convegni e raccolte fondi.

Ulteriori info sul sito www.ledonnedelvino.com, sul blog ufficiale e su D-News, l’inserto mensile allegato al Corriere Vinicolo.

Per maggiori informazioni sulla Delegazione Umbria: umbria@ledonnedelvino.com

(2)