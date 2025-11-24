Ragazze, steam e IA”. Torrino comunale e Porta San Felicianetto illuminati di rosso

Foligno, 24 nov. 2025– Si terrà martedì 25 novembre a Palazzo Trinci (sala Rossa, dalle 10) il convegno “Futuro al femminile: ragazze, steam e IA” promosso da Soroptimist Internationa d’Italia, con il patrocinio del Comune di Foligno. E’ articola in due parti: la prima “IA e bias di genere, come riconoscerli per poter evitare di subirne le conseguenze”, con il contributo accademico del prof. Giuseppe Francesco Italiano.

Si parlerà dell’impatto crescente dell’intelligenza artificiale (IA) sulla nostra società e i potenziali rischi legati ai bias, in particolare quelli di genere. I bias nell’intelligenza artificiale sono distorsioni nei dati o nei modelli algoritmici che producono risultati ingiusti, inaccurati o discriminatori. Così come il cervello umano può essere influenzato da pregiudizi inconsci, anche i sistemi di IA possono apprendere e replicare i pregiudizi presenti nei dati di addestramento.

Quando questi bias derivano da stereotipi di genere, le conseguenze possono essere particolarmente dannose perché sono pregiudizi impliciti che influenzano la percezione, il trattamento e la valutazione di uomini e donne in modo automatico e inconsapevole, contribuendo a perpetuare disuguaglianze e stereotipi.

Possono influire su diversi ambiti: le aspettative sociali su ciò che è “adeguato” per uomini e donne; le opportunità in ambito lavorativo ed educativo; la valutazione delle competenze e delle prestazioni; il linguaggio nei media, nella pubblicità e nei materiali scolastici. Nella seconda parte ci saranno la tavola rotonda “Combattere i pregiudizi e diventare donne in ‘Steam’ con l’associazione “Steamiamoci”. Il progetto vuole coinvolgere gli attori civili, politici e imprenditoriali in progetti che inneschino un cambiamento culturale sulle professioni femminili. Le occupazioni scientifiche e tecnologiche hanno bisogno anche delle donne. In programma anche la tavola rotonda “Donna in steam: esperienze dal territorio” frutto dell’attività delle studentesse Its Umbria Academy e delle studentesse dell’università di Perugia*.

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica, verrà illuminato di rosso il Torrino comunale e la Porta di San Felicianetto. Il Comune ha aderito alla proposta fatta dal Rotary Club di Foligno.

