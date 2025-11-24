Perugia, 24 novembre 2025 – Si è svolta stamattina presso la Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni la conferenza stampa “Dare futuro all’Umbria: l’opportunità della Zona Economica Speciale (ZES)” organizzata dal Gruppo di Forza Italia dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria assieme alla Segreteria regionale. Erano presenti l’On. Raffaele Nevi, Portavoce Nazionale FI, Andrea Romizi, Segretario regionale FI Umbria e Consigliere regionale, Fiammetta Modena, Segretario provinciale FI Perugia, e Andrea Fora, Responsabile regionale settore Dipartimenti FI Umbria e coordinatore del gruppo di lavoro sulla ZES. Il Capogruppo Laura Pernazza era assente per gli impegni legati alle festività del Santo Patrono del Comune di Amelia.

Nell’incontro sono stati evidenziati i punti di forza della ZES. Vero plus della Zona Economica Speciale è la procedura semplificata che riguarda tutti i Comuni della regione per fare investimenti nel più breve tempo possibile: si tratta di una finalità giudicata particolarmente importante da imprese e associazioni di categoria legata alla sburocratizzazione. I progetti inerenti alle attività economiche, ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica. Altro punto di forza è il credito d’imposta zes unica: investimenti ammissibili riguardano l’acquisto di macchinari, impianti, nuove attrezzature, terreni funzionali all’attività produttiva, immobili strumentali entro il limite del 50%. Anche per l’occupazione ci sono agevolazioni.

Il Portavoce Nazionale, On. Raffaele Nevi, ha dichiarato: “la ZES è una grande opportunità per creare sviluppo, occupazione, crescita economica e fare in modo che la nostra regione diventi una delle regioni più sviluppate del Paese.”

Il Segretario regionale di FI Umbria, Cons. Reg. Andrea Romizi, dichiara: “Attenzioneremo le istanze sulla ZES che provengono dai territori compatibilmente con le regole europee, verificando che la Regione si attivi come ha già fatto la Regione Marche. Con il Capogruppo Laura Pernazza e con Andrea Fora stiamo facendo un lavoro importante attraverso gli incontri che stiamo svolgendo con le Associazioni di categoria, le quali ci confermano che la ZES è un tema strategico.”

Il Segretario provinciale di FI Perugia, Fiammetta Modena, ha dichiarato: “Forza Italia attraverso il Segretario regionale, Andrea Romizi, e il responsabile dei Dipartimenti, Andrea Fora, ha creato un gruppo di lavoro sul tema ZES per approfondire e ascoltare categorie e territorio. Analoga attenzione fin dall’inizio è stata posta dal nostro parlamentare Raffaele Nevi per tutti i provvedimenti del Governo. A dimostrazione dell’attenzione che riserva il nostro Partito ad un tema che va affrontato con competenza e dedizione.”

Il Responsabile Dipartimenti di FI Umbria e coordinatore del gruppo di lavoro sulla ZES, Andrea Fora, ha dichiarato: “È ora indispensabile che la Giunta regionale si attivi con tempestività per definire una pianificazione strategica delle risorse provenienti dai fondi strutturali europei e nazionali. Solo un utilizzo mirato e coerente di tali risorse potrà garantire che la semplificazione prevista dalle ZES si traduca in un reale vantaggio competitivo per il tessuto produttivo locale. La Regione deve assumere un ruolo di regia, coordinando istituzioni, associazioni di categoria e imprese, affinché la ZES diventi un motore di sviluppo e innovazione. È il momento di trasformare questa opportunità in un progetto concreto di rilancio economico, capace di rafforzare la competitività dell’Umbria e di creare nuove prospettive occupazionali per i cittadini.”

(2)