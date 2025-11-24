Due appuntamenti: domani e giovedì 27 novembre per sensibilizzare i giovani e l’intera comunità

Perugia, 24 novembre 2025 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Provincia di Perugia, in collaborazione con la consigliera provinciale di Parità, promuove due iniziative rivolte alle scuole del territorio e alla cittadinanza, con l’obiettivo di approfondire il tema della violenza di genere e favorire una riflessione condivisa sulla cultura del rispetto.

Martedì 25 novembre, ore 9.30, “Sono solo parole” – Incontro con le scuole del territorio nella Sala del Consiglio

La prima iniziativa sarà dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori (Liceo Artistico B. Di Betto di Perugia, I.T.T.S. A. Volta di Perugia e Istituto Omnicomprensivo G. Mazzini – Magione). Nel corso della mattinata verrà avviato il percorso educativo “Sono solo parole”, un progetto che punta a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della violenza di genere, partendo da un elemento spesso sottovalutato ma fondamentale: il linguaggio.

Durante l’iniziativa sarà presentato nel dettaglio il progetto e le sue fasi operative, che coinvolgeranno gli istituti del territorio nei prossimi mesi.

Giovedì 27 novembre, ore 15.30, “Pari opportunità, disabilità e violenza di genere” – Esperienze, testimonianze e confronto nella Sala Falcone Borsellino

Il secondo appuntamento sarà dedicato ad approfondire le tematiche e i punti di incontro tra pari opportunità, disabilità e violenza di genere. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, offrirà un momento di riflessione e confronto grazie al contributo di professioniste, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e realtà del territorio che operano nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Sarà un’occasione per mettere in luce criticità, buone pratiche ed esperienze concrete, con l’obiettivo di rafforzare una rete territoriale sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più vulnerabili.

