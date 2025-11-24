Perugia, il 24 novembre 2025 – Com’è consuetudine, anche quest’anno l’Ordine degli Avvocati di Perugia festeggerà i Colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei cinquanta anni e dei sessanta anni di esercizio della professione forense, con il conferimento della “Toga d’Oro” e della “Toga di Platino”, rispettivamente, agli Avv.ti Giovanni Lovelli e Goffredo Zuddas e agli Avv.ti Gino Costanzi, Quinto De Santis e Dante Duranti.

La cerimonia avrà luogo il 27 novembre 2025, alle ore 19.30, presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, luogo scelto per sottolineare, in armonia con i consueti valori che caratterizzano la manifestazione, il ruolo sociale dell’Avvocatura, a difesa dei diritti dei più deboli, nonché per dimostrare la concreta vicinanza e l’attenzione rivolta nei confronti della popolazione carceraria, in un momento di particolare criticità.

Nell’ambito della celebrazione si terrà una cena, organizzata con la collaborazione della Cooperativa Sociale Frontiera Lavoro, da anni impegnata per l’integrazione e l’inclusione socio-lavorativa, che vedrà il coinvolgimento dei detenuti che hanno conseguito la qualifica professionale di “addetto alla cucina” e di coloro che, nell’ambito dell’esecuzione penale, hanno già intrapreso percorsi di reinserimento.

E’ prevista, infine, la partecipazione di rappresentanti delle Autorità Giudiziarie e delle Istituzioni locali, con i quali condividere momenti di riflessione e spunti per iniziative volte all’effettività della tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

